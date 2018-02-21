Россия заработала $50 млрд на военной технике

У российкой оборонки нет отбоя от заказчиков

Количество заказов на военную технику российского производства растет. На начало года объем экспорта отечественной продукции военного и двойного назначения превысил $50 млрд. Об этом рассказал "Интерфаксу" глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причем пакет заказов от иностранцев растет. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 млрд долларов", – поделился сенатор.

Данное заявление он сделал в пику высказыванию представителя Госдепа США Хизер Нойерт о трехмиллиардном убытке оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций. Эти цифры, считает Бондарев, "взяты с потолка". По его мнению, американское "утверждение о потерях бюджета – откровенный информационный вброс".

"К числу наших долгосрочных торговых партнеров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений. Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400", – резюмировал госдеятель.

Он также отметил, что несколько сотен образцов военной техники Россия продемонстрировала во время антитеррористической операции в Сирии. "Поэтому, конечно, они будут востребованы и найдут достойных покупателей среди стран, желающих укреплять свою обороноспособность", – уверен сенатор.

Напомним, ранее заявление Вашингтона прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия может в ответ ударить по американской оборонке.

