Россия заработала $50 млрд на военной технике
Количество заказов на военную технику российского производства растет. На начало года объем экспорта отечественной продукции военного и двойного назначения превысил $50 млрд. Об этом рассказал "Интерфаксу" глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причем пакет заказов от иностранцев растет. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 млрд долларов", – поделился сенатор.
Данное заявление он сделал в пику высказыванию представителя Госдепа США Хизер Нойерт о трехмиллиардном убытке оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций. Эти цифры, считает Бондарев, "взяты с потолка". По его мнению, американское "утверждение о потерях бюджета – откровенный информационный вброс".
"К числу наших долгосрочных торговых партнеров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений. Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400", – резюмировал госдеятель.
Он также отметил, что несколько сотен образцов военной техники Россия продемонстрировала во время антитеррористической операции в Сирии. "Поэтому, конечно, они будут востребованы и найдут достойных покупателей среди стран, желающих укреплять свою обороноспособность", – уверен сенатор.
Напомним, ранее заявление Вашингтона
прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сказал, что Россия может
в ответ ударить по американской оборонке.
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