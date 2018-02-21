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Россия в ответ ударит по американской оборонке

Фото: Интерпресс/ТАСС
Кремль прокомментировал трехмиллиардный убыток ОПК из-за санкций

Россия готова к борьбе с проявлениями нечестной конкуренции, рассказал "Коммерсантъ FM" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эти слова – реакция на заявление Госдепа США о трехмиллиардном убытке оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из-за новых американских санкций.

Такую сумму ранее озвучила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт и назвала данную потерю большим успехом Вашингтона.  

"Мы считаем, что мы смогли остановить трансакции на более чем $3 млрд. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", – рапортовала Нойерт.

Заявление прокомментировали в Кремле без оценки цифр. "Это очень чувствительная область – военно-техническое сотрудничество – и это не та область, которая подлежит повышенной транспарентности по известным причинам", – ответил Дмитрий Песков и отметил, что вдаваться в детали не стоит.

"Можно лишь сказать, что все нормально. Безусловно, мы стараемся хеджировать риски, которые возникают в связи с проявлениями нечестной конкуренции со стороны США на рынке военно-технического сотрудничества и торговли специальным имуществом в международном масштабе. Естественно, Россия будет бороться с этими проявлениями нечестной конкуренции".

Напомним, в июле прошлого года Соединенные Штаты приняли закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA), после чего некоторые страны отказались закупать российское оружие.

Однако, несмотря на закон, в прошлом году от продажи вооружения российский ОПК заработал $15 миллиардов.

Оксана ПОДТУРКИНА
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