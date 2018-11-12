"Китайский F-22" оставит Cу-57 позади

Истребитель решили возродить

Когда в 2012 г. Китай показал свой перспективный самолет J-31, до боли напоминающий "хищника" F-22, большинство экспертов решили, что дальше опытного экземпляра дело не пойдет. "Битву" истребителей пятого поколения окончательно выиграл J-20, который на данный момент уже эксплуатируется в ВВС НОАК.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. По информации Aviation Week, недостатки палубного J-15, построенного на базе российского Су-33, спасли J-31, и теперь власти планируют строить эти машины для флота и ВВС. Морские пилоты утверждают, что J-15 плохо управляем во время посадки на авианосец. И теперь вся надежда на "тридцать первый".

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На данный момент готово два прототипа перспективного самолета, причем второй, выпущенный в 2016 г., превосходит первый в размерах.

Компания Shenyang Aircraft, изготовившая большинство современных китайских истребителей, предлагала J-31 еще 8-10 лет назад. Однако в армии решили сконцентрироваться на J-20 и J-10 четвертого поколения. Самолеты нужны были срочно, и летчикам достались если не устаревшие, то далеко не самые продвинутые "десятки". Впоследствии J-10 довели до уровня J-10B, но через 5-7 лет устареют и они.

И если в ВВС их могут сменить J-20, то на флоте этот вариант точно неприемлем, так как "двадцатка" слишком большая для палубы авианосца. Максимальная взлетная масса J-20 – 36,3 т, длина – 20,3 метра.

По данным источника AW, масса палубного J-31 будет равна 30 т при длине 17 метров. Кроме того, у морского J-31 увеличат боевой радиус с 1 тыс. 250 км до 1 тыс. 500 километров. А это уже очень приличный показатель.



Если посмотреть на J-31 сбоку, то очевидно, что в качестве примера для своей машины китайские конструкторы выбрали F-22. Хвост, планер, воздухозаборники как будто взяты у американского истребителя. Правда, "сплющенные" сопла двигателей скопировать не удалось. На F-22 это сделано для меньшей заметности.

Может J-31 проиграть F-22 и по авионике, а также мощности радара. Но все равно это существенный шаг вперед, ведь у Китая будет сразу два истребителя пятого поколения, как у США. Не говоря уже о том, что Пекин разрабатывает и стелс-бомбардировщик.

Китай прогрессирует и не жалеет денег на новые разработки, в то время как Россия, к сожалению, серьезно ограничена в средствах. На данный момент очевидна необходимость как в новом авианосце, так и палубных истребителях, но в новую госпрограмму перевооружения про них ничего не говорится, хотя в Сухом предлагали заняться палубной версией пятьдесят седьмого. Однако на данный момент программа-максимум – завершить испытания и поставить на вооружение Су-57. По данным СМИ, в России начали разработку истребителя укороченного взлета и вертикальной посадки, но когда этот самолет появится, говорить пока рано.