Инженеры готовят сверхскоростную ракету-мишень

Предположения о том, что концерн "Калашников" после покупки 60% уставного капитала НПО "Молния" сконцентрирует работу предприятия на перспективных проектах, не связанных с космосом, подтвердились.

Как заявила гендиректор НПО "Молния" Ольга Соколова в интервью РИА "Новости", на "Молнии" разрабатывается гиперзвуковая ракета-мишень "Гвоздика". По ее словам, опытно-конструкторские работы должны завершиться уже в 2019 году. НПО сейчас как раз занимается производством ракет-мишеней, поэтому выбор производителя вполне логичен.

Не секрет, что США в данный момент активно работают над созданием гиперзвуковых ракет в противовес российским, поэтому новейший комплекс ПРО С-500 будет просто обязан сбивать любые сверхскоростные цели. Кроме того, новой противоракетой, которую будут испытывать на "Гвоздике", могут вооружить и существующие системы С-400.

Кроме того, на НПО "Молнии" создадут и более "приземленную" мишень – малогабаритную парашютную, специально для тренировки летчиков-истребителей и штурмовиков, а также для зенитной артиллерии.

Как отметила Соколова, она запускается с земли и имитирует факел от сопел двигателей самолета. Сейчас подобные мишени запускают с борта самолетов, что дорого и опасно, так как самолету нужно очень быстро покинуть квадрат стрельб, чтобы его не задела зениитка или самонаводящаяся ракета.

Остается открытым вопрос, будет ли спонсировать "Калашников" проект суперкомпьютера для проектирования перспективных отечественных вооружений. Известно, что пока разработка ведется в инициативном порядке в течение полутора лет, и в ней участвуют "ИНЭУМ им. И.С. Брука", АО "МЦСТ", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".