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Калашников купил разработчика "Бурана"

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС
Легендарное НПО делает ракеты-мишени

Один из крупнейших российских оружейных концернов "Калашников" приобрел 60% уставного капитала научно-производственного объединения "Молния", которое разработало первый и единственный советский корабль многоразового использования "Буран".

Более того, по данным "Интерфакса", оружейный концерн получил прямой контроль над 80% обыкновенных акций "Молнии".

НПО в последнее время неоднократно оказывалось в центре скандалов. Российские СМИ писали, что предприятие, занимающееся в настоящий момент производством ракет-мишеней и проведением испытаний в действительно уникальных лабораториях, хотели ликвидировать. Сообщается, что уволены десятки квалифицированных специалистов, в том числе тех, которые работали над "Бураном", якобы ведется физическое уничтожение стендов и камеры для испытаний. НПО даже хотели обанкротить, однако новая гонка вооружений и возродившийся интерес к космическим челнокам, возможно, спас предприятие.

Фото Альберта Пушкарева /Фотохроника ТАСС/Каким будет НПО "Молния" в составе "Калашникова", пока неясно. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это решение, рассчитанное на перспективу. В первую очередь "Калашников" заинтересован в автономных высотных скоростных ракетах-мишенях "Стриж" и "Армавир", которые имитируют крылатые ракеты США, летящие на высоте от 300 до 18 тыс. метров. Кроме того, в апреле гендиректор Ростеха Сергей Чемезов говорил, что "Калашников" планирует производить на базе НПО "Молния" управляемые ракеты "Вихрь-1".

Безусловно, это полезные разработки для страны, однако к "Бурану" они отношения не имеют. Реанимация такого глобального проекта стоит огромных денег и требует политического решения руководства страны.

Как рассказал в интервью "Коммерсанту" последний из пилотов советского ракетоплана Алексей Бородай, в 1985 или 1986 г. американский "шаттл" совершил над Москвой нырок в атмосферу – снизился до 80 км и поднялся назад. В это время он вполне мог сбросить бомбу на город.

Фото: wikipedia.org/Vitaly V. KuzminВ настоящее время подобные задачи в России и США отводят гиперзвуковым глайдерам, над которыми ведется активная работа. Однако американцы свои "шаттлы" не забросили, сконцентрировавшись на беспилотных аппаратах вроде Х-37.

Остается надеяться, что та уникальная научно-производственная база НПО "Молния" не будет потеряна окончательно и объединение будет выпускать не только ракеты-мишени и "Вихри" для штурмовиков и ударных вертолетов.

Александр ИЛЬИН
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