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Артиллеристы начали получать "адские РСЗО"

Фото: commons.wikimedia.org/Nucl0id
"Торнадо-С" заменят "Смерчи"

В российской армии началось перевооружение артиллерийских частей на новые "Торнадо-С", что означает "Торнадо-Смерч". Модернизированные РСЗО заменят "Смерчи" внушительного калибра 300 мм, разработанные в 80-х годах прошлого века.

Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, новая система имеет увеличенные характеристики по дальности и точности стрельбы.

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Исходя из открытых данных, главное преимущество "Торнадо-С" не в дальности стрельбы, пока она такая же, как у "Смерча", – 120 км, хотя в перспективе может вырасти до 200 км, – а в автоматизированных системах и точности. Именно это делает комплекс опасным и современным оружием.

Машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) и может получать координаты целей со спутников. При этом информация надежно защищается и передается на табло, после чего осуществляется топопривязка и автоматическое наведение пакета пусковых направляющих. Расчету даже не нужно выходить из кабины.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin Кроме того, "Торнадо-С" оснащена системой автономной коррекции траектории полета реактивных снарядов по углам тангажа и рысканья. А стабилизация новых боеприпасов происходит за счет их закручивания по пусковым направляющим и поддерживания в полете раскрывающимися лопастями оперения.

В результате рассеивание корректируемых снарядов не превышает 0,3% от дальности стрельбы, что является очень хорошим показателем. 

Александр ИЛЬИН
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