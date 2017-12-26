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Разрушительный "Торнадо" уничтожил террористов

Фото: mil.ru
Россия испытала в Сирии новейшую реактивную систему залпового огня

Перспективный образец вооружения в этом году прошел испытания в боевых условиях. Это произошло в ходе воинской спецоперации против исламистов на территории САР. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного объединения "Сплав" Владимир Лепин, передает военный блог bpmd.

В свою очередь сайт "Ракетная техника" сообщил, что в этом году специалисты тульского предприятия завершили государственные испытания опытной РСЗО "Торнадо-С" с положительным результатом. По словам Лепина, система "уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире".

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"Торнадо-С" позволяет вести стрельбу на большую дальность, чем РСЗО "Смерч" калибра 300 мм предыдущего поколения. Одним залпом системы можно накрыть площадь около 100 футбольных полей, говорят разработчики.

В конструкцию каждого снаряда входит система управления полетом. Боевая машина системы "Торнадо-С" является полностью автономной. Она оснащена оборудованием, которое позволять боевые задачи без выхода военнослужащих из кабины: все необходимые расчеты выполняет бортовой компьютер, а направляющие наводят электромоторы. По сути, РСЗО позволяет стрелять "на ходу".

Нахождение боевой машины на огневой позиции составляет несколько минут. Выстрелив, боевой расчет направляется к новому месту дислокации, не дожидаясь пока снаряды попадут в цель. Это делает систему неуязвимой для противника и позволяет в кратчайшие сроки поразить множество целей с разных позиций.

РСЗО может работать и в полностью автоматическом режиме, получая информацию о целях от командования или разведывательных беспилотников. В арсенале "Торнадо-С" имеются как обычные, так и корректируемые снаряды с дальностью полета до 120 километров. В перспективе дистанцию стрельбы планируется расширить до 200 километров.

Первая партия "Торнадо-С" была отправлена пермским предприятием "Мотовилихинские заводы" в войска в августе этого года. Планируется, что новейшие РСЗО до 2020 г. полностью заменят в строю системы "Смерч".

Андрей ФИЛАТОВ
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