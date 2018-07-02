Радары США опутают космос

До 2025 года Пентагон планирует создать мощную систему защиты против российского гиперзвукового оружия, о котором в марте рассказал Владимир Путин.

Накануне генерал-лейтенант ВВС США Сэмуэль Гривс, выступая в институте Митчелла Ассоциации ВВС, заявил, что при должном финансировании Пентагону понадобится 7 лет, чтобы научиться сбивать гиперзвуковые ракеты. По словам Гривса, главная задача – разработать специальные датчики, которые из космоса и с Земли будут отслеживать перемещение даже таких быстрых и сложных для систем ПРО ракет.

В настоящее время специалисты Агентства США по противоракетной обороне доводят до ума сверхдальний радар, расположенный на Аляске. Планируется, что он заработает в 2020 году и будет отслеживать не только пуск ракет, но и разделение боевой части ракеты. Радар должен распознавать, где ложная цель, ловушка для ПРО, а где настоящий боевой блок. Здесь явно подразумевается новая российская межконтинентальная ракета "Сармат" и гиперзвуковой комплекс "Авангард". В самой ракете "Сармат" более десяти боевых блоков и множество ложных целей, и полностью нейтрализовать эту ракету, по мнению военных экспертов, будет невозможно, если она, конечно, не будет сбита на взлете.

Что касается маневрирующего гиперзвукового блока "Авангард", то его отследить будет еще труднее, так как скорость глайдера достигает колоссальных 20 Махов.



Тем не менее, США рассчитывают справиться и с "Авангардом". Для этого, по словам Гривса, в космосе будет развернута настоящая система отслеживания гиперзвуковых целей. Датчики будут способны вести ракету от начала до конца, так как траектория гиперзвуковой ракеты вполне предсказуема. Тем не менее, пока неясно, будут ли выделены необходимые средства на реализацию этой программы, хотя Агентство США по противоракетной обороне уже даже нашло ряд компаний, которые будут участвовать в создании американского гиперзвукового щита.



