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Через пять лет США получат скоростной вертолет

Sikorsky S-97. Кадр youtube.com
Россия пока испытывает лопасти на летающей лаборатории

Пентагон объявил конкурс, по результатам которого выберет для ВВС США новый вертолет. Как пишет специализированный портал Aviation Week пока лидирует машина Сикорского S-97 Raider, так как остальные производители, например, AVX Aircraft, Bell, Boeing и Karem Aircraft, пока лишь находятся на стадии проектирования. А вот вертолет Сикорского уже давно летает. 28 июня S-97 Raider совершил очередной, 90-минутный испытательный полет в штате Флорида и отлично себя показал.


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Как и предыдущая модель, так и не ушедшая в серию, Sikorsky X2, этот вертолет обладает соосной схемой с толкающим винтом. Максимальная скорость внушительная – 444 км/час, крейсерская – 407 км/час. Боевой радиус – 570 км. Вертолет существенно превосходит по своим техническим характеристикам и "Аллигатора" Ка-52, и "Ночного охотника" Ми-28.

Высокая скорость и большой радиус действия позволит использовать вертолет не только в ударных, но и разведывательных целях. Машину планируется включить в новую концепцию Future Attack Reconnaissance Aircraft. "Райдер" займет нишу между вертолетами и самолетами и сможет выполнять совершенно уникальные задачи.

Первые контракты планируется заключить уже в июне 2019 года, а уже через пять лет вертолеты опробуют в войсках. После этого будет приниматься окончательное решение о принятии на вооружение.

Ка-52. Фото: wikipedia.org

В России также идет активная работа над созданием скоростного вертолета, но пока все это на уровне концептов. В данный момент на базе вертолета Ми-24 работает летающая лаборатория, на которой испытывают в том числе лопасти несущего винта перспективной скоростной машины. Но какой будет вертолет, пока непонятно.

По словам гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, концепцию представят осенью, а пока идет соревнование двух конструкторских школ, которые доказывают преимущества той или иной схемы.

Проще говоря, пока Россия существенно отстает от Запада по части скоростных вертолетов, и если в ближайшее время проекту не будет уделено достаточное внимание, ВВС РФ рискуют остаться с постепенно устаревающими "Аллигаторами" и "Ночными охотниками".


Андрей ШЕРЫХАНОВ
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