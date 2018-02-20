Россия готовит скоростной боевой вертолет

Премьера состоится уже этой осенью

В ноябре этого года "Вертолеты России" представят долгожданную концепцию скоростного вертолета, который будет разгоняться до 500 км/час. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора холдинга Андрея Богинского, сейчас соревнуются две легендарные школы – Камова и Миля. А какая из них победит, до сих пор неясно.

КБ Камова предлагает схему соосных несущих винтов в сочетании с толкающим винтом в хвосте. По словам разработчиков, вертолет Ка-92, оборудованный турбовальными двигателями ВК-2500, будет легко держать крейсерскую скорость 420-430 км/час. А дальность полета машины при этом составит 1 тыс. 400 километров. "Девяносто второй" сможет взять на борт до 30 пассажиров. Этого вполне достаточно, чтобы использовать вертолет в гражданской или военно-транспортной авиации.

Его конкурент Ми-Х1 реализован по более привычной схеме с одним несущим и одним толкающим винтом. В качестве летающей лаборатории активно используется доработанный образец ударного вертолета Ми-24. "Икс первый" больше ориентирован на нужды военных. Возможно, в будущем эта машина, или ее модификация, заменит "Ночного охотника" Ми-28Н. Но это только в том случае, если проект выберут.

По мнению экспертов, Ми-X1 более реальная концепция. Модель во многом перекликается с экспериментальным американским вертолетом Piasecki-49, демонстратор которого неоднократно поднимался в небо.

Sikorsky S-97 Raider. Фото: wikipedia.org



Надо признать, что американцы ушли в этой области несколько дальше. Например, прототип скоростного разведчика Sikorsky S-97 Raider вовсю проходит заводские испытания. Как утверждают в компании с русскими корнями, машина разгоняется до 444 км/ч, сохраняя крейсерскую скорость свыше 400 км/час.

Был у "Сикорского" и другой проект скоростного вертолета X2. Его закрыли в 2011 г., хотя именно этой машине принадлежит рекорд скорости – 460 км/час. Наработки были использованы в вышеупомянутом S-97 Raider.

Не стоят на месте и европейские инженеры. Компания X3 продвигает свой X3, оснащенный двумя газотурбинными двигателями Rolls-Royce. Кроме классического винта, машина оборудована двумя дополнительными горизонтально расположенными пропеллерами, которые позволяют развивать большую скорость.

Как сказал Богинский, российский скоростной вертолет планируют "поднимать" после 2025 года. До этого будут активно испытываться прототипы, то есть будет пройден этап, на котором уже находятся американцы и европейцы. Вероятно, боевой скоростной вертолет будет принят на вооружение США на несколько лет раньше. Однако военные эксперты не видят в этом ничего страшного, так как на первый план сейчас выходят ударные беспилотники и малозаметные самолеты. Но эра скоростных вертолетов обязательно настанет, причем полезны они могут быть как в армии, так и на гражданке.