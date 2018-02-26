США раскошелились на истребитель шестого поколения
Пентагон всерьез озабочен высокими темпами российского и китайского военного авиапрома. И теперь намерен финансировать разработку истребителей будущего, которые должны заменить F-22 и F-35.
Как заявил официальный представитель ВВС США Хизер Уилсон, на следующие десять лет Пентагон выделил военно-воздушным силам почти на $3 млрд больше, чем планировалось ранее.
Таким образом, США ускорят так называемую программу "Доминирования в воздухе нового поколения" (Next Generation Air Dominance), которая охватывает всю авиатехнику вооруженных сил, включая стратегические бомбардировщики и истребители.
И если с тяжелой авиацией все более-менее понятно – после 2025 г. B1 Lancer и B-2 заменят B-21, то облик истребителей шестого поколения пока неясен. Известно только, что акцент в нем будет сделан на средства радиоэлектронной борьбы и малозаметность, так как ракетами к этому времени уже будет трудно кого-то удивить.
Интересно, что в качестве главного вероятного противника ВВС США видят Китай, а не Россию, хотя Москва "тоже представляет угрозу для своих соседей".
Дело в том, что Пекин быстрее внедряет новые технологии, которые успешно заимствует у США и России. Неслучайно Китай первый презентовал истребитель пятого поколения J-20 и принял его на вооружение в начале прошлого года, в то время как российский Су-57 только начинает свою обкатку в Сирии.
Теперь в США опасаются, что Поднебесная создаст еще более совершенную машину. Недаром Пекин продолжает испытывать свой гиперзвуковой глайдер DF-ZF, и по данным американской разведки, полученный опыт может лечь в основу создания перспективной машины.
Однако, несмотря на все свои опасения, в Пентагоне могут быть уверены, что пока идут в голове гиперзвуковой гонки. В США продолжаются испытания экспериментального X-43, который оснащен прямоточным воздушно-реактивным двигателем, и он уже достигал гиперзвуковой скорости.
X-51. Фото: wikipedia.org
Нельзя забывать и про гиперзвуковую ракету Boeing X-51 Waverider. Правда, у нее пока более скромные показатели – всего 6,3 тыс. км/ч, но в будущем планируется разогнать ее до 7,5 тыс. км/час.
Все полученные наработки США могут использовать в истребителе шестого поколения, который, по мнению экспертов, скорее всего станет гиперзвуковым, а производиться будет как в пилотном, так и беспилотном варианте. Фактически такой самолет США уже разрабатывают – это SR-72. Пока он позиционируется как разведчик на замену легендарному "Черному дрозду" SR-71, но технологии, несомненно, будут использованы в создании истребителя, который полетит еще быстрее.
В России пока занимаются пятым поколением, и главная задача – запустить Су-57 в серию. Тем не менее летом 2016 г. глава дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов обозначил несколько характеристик будущего российского истребителя шестого поколения: гиперзвуковая скорость, сверхманевренность, стелс-технологии и использование композитных материалов.
Но больше о работах над перспективной машиной ничего не известно. Периодически в СМИ появляются сообщения об испытаниях российских гиперзвуковых ракет, но подробности военные предпочитают не раскрывать. Проекты строго засекречены.
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