Ракетчиков ждут кадровые перестановки

После того как долгожданную "Булаву" для подлодок "Борей", наконец, приняли на вооружение, СМИ сообщили о серьезных кадровых перестановках, касающихся разработчиков ракеты.

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, в августе новым директором Московского института теплотехники (МИТ), в котором разрабатывалась ракета, станет выходец из РВСН генерал Сергей Пономарев – советник Дмитрия Рогозина по боевой ракетной технике. Напомним, бывший заместитель председателя правительства РФ теперь возглавляет "Роскосмос".

Пономарев займет место Сергея Никулина, который руководил МИТ с сентября 2009 года и сменил на этом посту академика РАН Юрия Соломонова, взявшего на себе ответственность за серию неудачных испытаний "Булавы" с 2006 по 2009 год.

По данным сразу двух источников в ракетной отрасли, 1 августа у Никулина истекает трудовой контракт, который не будет продлен. Источники уверяют, что смена руководства входит в первый блок кадровых перестановок, которые начал Дмитрий Рогозин после прихода в "Роскосмос". Теперь Сергей Никулин станет советником главы "Роскосмоса".



По данным газеты, за девять лет глава МИТ выстроил действенную корпорацию и обеспечил подготовку для серийного выпуска "Булавы". Тем не менее, предыдущий министр обороны Анатолий Сердюков критиковал МИТ за слишком высокие по его мнению цены на продукцию. И сохранить заказ якобы помогла только непростая геополитическая обстановка, в частности напряженные отношения с США.

При этом стоит отметить, что с 2010 года только одно испытание "Булавы" 6 сентября 2013 года окончилось неудачей, остальные пуски были успешны. Поэтому претензий по качеству работы к Никулину быть не может. А проверить данные, были ли завышены цены на продукцию МИТ, сейчас крайне сложно.

"Булава" попала в Госпрограмму перевооружения до 2027 года. А это означает, что ракета уйдет в серию для того чтобы постепенно заменить советскую Р-39. Сейчас мощности Воткинского завода позволяют производить порядка 15 ракет "Булава" ежегодно.