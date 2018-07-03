России было нечем заменить "Акулы" с Р-39

Принятие на вооружение новой стратегической ракеты "Булава", о чем накануне сообщили российские СМИ, можно охарактеризовать одним единственным словом: "наконец-то".

Как известно, ракета призвана заменить советские Р-39, в свое время состоящие на вооружении легендарных "Акул". Пока основу стратегического подводного флота России составляют "Дельфины" и "Кальмары" с ракетами Р-29. Однако в ВМФ РФ надеются, что именно "Бореи" с "Булавами" станут главной силой подводных ракетчиков.

Наконец, есть еще одна причина, по которой без "Булавы" не обойтись. Первые ступени Р-39 изготавливались на "Южмаше", и теперь, в связи с последними событиями, возобновить производство этих ракет просто не представляется возможным.

Путь "Булавы" на военно-морской флот был крайне тернист. После серии неудачных испытаний в 2006-2009 годах ракету неоднократно хоронили в средствах массовой информации, обвиняя высокопоставленных представителей Минобороны.



В СМИ появилась информация со ссылкой на неназванных представителей оборонной промышленности о том, что причиной неудачных пусков стало недостаточно высокое качество комплектующих и сборки. А также недостаток необходимых стендов.

Однако с сентября 2014 года "Булава" стала бить без осечек. Семь испытаний, последнее из которых состоялось в мае этого года, прошли успешно. Месяц назад "Юрий Долгорукий" запустил сразу четыре ракеты. После того, все они поразили условные цели, "Булаве" дали окончательное "добро".

По мнению экспертов, в неудачных запусках новой ракеты нет ничего удивительного. Та же Р-39 из первых 17 запусков "запорола" больше половины. Нештатные ситуации в этом случае оцениваются тысячными долями секунды, к тому же всегда замешан фактор случайности. И задача конструкторов, в том числе методом проб и ошибок, свести вероятность неблагоприятного сценария до минимума.



Масса ракеты "Булава", по открытым источникам, около 37 тонн. Длина 12 метров. Западные военные эксперты называют и забрасываемый вес – 1150 кг, ракета оснащена шестью боеголовками. Для того чтобы ее было труднее сбить, время разгона от старта до разделения боеголовок максимально сокращено. Более того, "Булава" якобы способна к небольшому маневрированию на разгоне, что еще больше должно усложнить работу ПРО противника.

Официально эта информация не подтверждена, так как данные о самой современной русской ракете для подлодок по понятным причинам засекречены.