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"Булаву" признали подходящей для российского флота

Фото: mil.ru
Серия успешных испытаний доказала надежность ракеты

Российский флот наконец-то получил "Булаву". По итогам испытаний, проведенных в 2018 г., межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" признана надежной и принята на вооружение ВМФ РФ.

"Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны", – сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Запуски "Булавы" осуществлялись при помощи ракетного комплекса Д-30.

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Ракета Р-30 разрабатывалась в России с середины 90х годов. Предназначена для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Каждая трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Испытания "Булавы" стартовали в 2005 г., но сначала каждый третий запуск оказывался неудачным.

В мае 2018 г. Минобороны сообщило, что подводный крейсер "Юрий Долгорукий" впервые совершил одновременный залп сразу четырьмя ракетами "Булава".

Николай ВИКТОРОВ
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