Войска пополнит БМП будущего

"Курганец" поступит на вооружение уже через год

Российские военные смогут испытать новые БМП "Курганец" уже в 2019 году. Но не все военные довольны конструкцией новой машины, которая по их мнению слишком уязвима для гранатометчиков и ПТРК.

Как пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет "Курганмашзавода", на предприятии, на данный момент ведется доработка и подготовка опытных образцов машины к "всеобъемлющим испытаниям" перед принятием БМП на вооружение.

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Ранее "Курганмашзавод" заключил контракт с Минобороны о поставках опытных образцов в 2019-2021 годах. Это означает, что в боевые части "Курганец" поступит скорее всего после 2021 года.

Машина в перспективе должна заменить в российской армии БМП-3, которая является еще частью советского наследия. "Курганец" уже ближе к современным западным БМП. У машины переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека, а экипаж и десант располагаются в отдельной бронекапсуле, которая изолирована от вооружений и боеприпасов. Для высадки десанта используется аппарель с дополнительной дверью в ней. "Курганец" оборудован дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем "Бумеранг-БМ". За счет роботизации он сам может отслеживать цели и даже самостоятельно вести огонь, конечно не без помощи оператора.



Такого в российских БМП еще не было, поэтому в армии будут долго испытывать эти системы на надежность. Ряд военных экспертов полагает, что излишняя автоматизация не всегда будет полезной на поле боя. Есть претензии к машине и у военных – они считают, что она слишком высокая, и поэтому представляет собой легкую мишень для гранатометчика. Высота "Курганца" с боевым модулем – порядка трех метров, в то время как БМП-3 – 2,3 метра.

Вместе с тем, "Курганец" всего на 48 мм выше американской "Брэдли" и на 58 мм ниже немецкой "Пумы", то есть возможно российские военные слишком консервативны и просто привыкли к классическим отечественным БМП. С другой стороны, попасть в высокую мишень, действительно, легче.

В любом случае, "Курганец" или другую похожую машину нужно будет принимать на воружение, так как это современная БМП. Она укладывается в концепцию так называемых сетецентрических войн, когда боевая техника объединена единой программой. То же самое касается "Арматы", БМП Т-15 и БРЭМ Т-16. И если российские военные не получат хотя бы в середине 20-х годов новые машины, страна рискуют безнадежно отстать от США и других стран НАТО.