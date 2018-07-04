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Россия останется без авианосца до 2035 года

Фото: wikipedia.org
На новые корабли денег нет

После публикации в СМИ статей о провале российской программы по строительству кораблей, свое слово сказал Минпромторг. Ведомство подтвердило, что строительство перспективных кораблей из-за недостатка финансирования могут отложить до 2035 года.

Как пишет ТАСС, ссылаясь проект Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года Минпромторга РФ, ожидается перенос научно-исследовательских и опытных работ и серийных закупок по ряду перспективных кораблей после 2025 года. А также полный отказ от закупки ряда крупных надводных кораблей до 2035 года. В частности, эсминца "Лидер" и авианосца "Шторм".

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Кроме того, Минпромторг в своем отчете указал, что дальнейшая судьба кораблей напрямую будет зависеть от цен на нефть, а также темпов роста российской экономики.

Фото: wikipedia.org/Artem Tkachenko Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Барсук заявлял, что работы по строительству 200-метрового атомного эсминца "Лидер" могут начаться в 2020 году. Но теперь корабль отложили в "долгий ящик" как минимум еще на 15 лет.

Аналогичную участь разделил и авианосец "Шторм", проект которого был разработан в Крыловском государственном научном центре. Корабль задумывался как долгожданная замена единственному сохранившемуся российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов", который сильно устарел.

До этого военные эксперты неоднократно высказывались, что у России нет ни производственных возможностей, ни денег, чтобы построить такие огромные и дорогие корабли. На сегодняшний день, первейшая задача – достроить фрегаты проектов 22350 и 11356, которые остались без украинских двигателей. А также малые ракетные корабли, которые сейчас активно строят на российских верфях. Также очень важно укрепить подводный флот "Бореями" и "Ясенями". Что касается авианосца и эсминца, то они попросту не были включены в госпрограмму перевооружения. Поэтому заявление Минпромторга выглядит вполне логичным.

Александр ИЛЬИН
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