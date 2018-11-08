Вашингтон неизбежно выйдет из ДРСМД

Америка должна быть уверена, что выиграет ядерную войну, и именно поэтому она выйдет из договора РСМД. Пентагону необходим "гибкий ядерный потенциал", чтобы противопоставить его гиперзвуковым российским новинкам и баллистическим ракетам, которые, по версии НАТО, можно запустить на среднюю дальность. Речь идет о сухопутной версии "Калибра" 9М729 и МБР РС-26 "Рубеж". Кроме того, нельзя забывать, что ракеты средней дальности составляют основу ядерного потенциала Китая, а именно Пекин может в ближайшее десятилетие стать основным оппонентом Вашингтона в борьбе за мировое господство.

Как полагают аналитики The Strategist, договор РСМД был основан на "ложном предположении", что ограничения некоторых видов вооружений смогут предотвратить войну. Однако эта система работает только в том случае, если между странами налаживаются нормальные отношения, а если этого не происходит, государства начинают искать пути, как этот договор обойти, формально его выполняя.

Ни для кого не секрет, насколько эффективны ракеты средней дальности – время подлета меньше 10 минут, а заряды боеголовок могут быть колоссальными. Казалось бы, забыты те времена, когда Европа находилась под прицелом советских "Пионеров" и "Оки", а жители СССР ждали в небе американские ракеты "Першинг-2". Но теперь они могут вернуться.

Ракеты средней дальности подрывают так называемую доктрину взаимного уничтожения (MAD), которое неизбежно при применении МБР. Получается, что в Вашингтоне или Москве могут подумать, а вдруг в этой войне удастся выиграть?



США уже активно разрабатывают боеприпасы малой мощности и высокой точности, в частности, ядерные бомбы В-61-12, которые можно сбрасывать с невидимок В-2 и малозаметных F-35. Пентагон уже отрабатывает самые разные сценарии ядерной войны, включая точечные удары. Подобную стратегию рассматривали в 1960-х, когда ядерную войну считали чем-то неизбежным.

Эксперты The Strategist полагают, что сама возможность ядерной войны – это нормально. А оперирование лишь межконтинентальными ракетами исключает ведение боевых действий как таковых. Именно поэтому США необходимы ракеты средней дальности, которые оставляют шанс выиграть.

Ранее ряд российских экспертов предположил, что выход из ДРСМД крайне не выгоден России, поскольку ядерные ракеты, размещенные в той же Германии, покроют европейскую часть РФ, в то время как до США можно будет достать только МБР. Что касается Западной Европы, то она опять попадет под прицел российских ракет и теоретически может превратиться в пепел. Но похоже, австралийских аналитиков такой сценарий устраивает, возможно, потому, что сами они находятся достаточно далеко от Старого Света.

Есть еще один момент: в случае обмена ракетами средней дальности проигрывающая сторона может применить МБР, и тогда итог будет печальным для всех.