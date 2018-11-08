Российские ракеты утерли нос американским

Испытание заокеанского супероружия не впечатлило отечественных экспертов

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Они составляют основную ударную силу американских ракетных сил. Однако российским аналогам они уступают по всем показателям.



Запуск МБР был проведен с базы Вандерберг в Калифорнии в ночь с 6 на 7 ноября. Целью испытания была проверка точности и надежности системы. Ракета успешно поразила намеченную цель, расположенную в Тихом океане, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил.

В Пентагоне особо подчеркнули, что испытания "не связаны с какими-либо реальными событиями в мире". Просто американцы решили в лишний раз проверить надежность своего стратегического оружия. А то в прошлый раз, в июле этого года, запуск пришлось прервать из-за обнаружения аномалии, которая могла привести к непредсказуемым инцидентам во время испытания.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков подтвердил, что испытания подобного оружия – стандартная процедура, которая проводится время от времени. "Эти испытания проводят с целью определить, насколько долго сможет прослужить эта ракета", – заявил военный эксперт в интервью RT.

Военно-воздушные силы США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года. Ракеты регулярно модернизируются. В новой ядерной доктрине, которая была опубликована в США в феврале этого года, Minuteman упоминались. В документе сообщалось, что средний срок их службы – до 2029 года, пояснил Леонков. Всего на вооружении у американцев находится 450 таких ракет.

"Ракеты Minuteman являются ракетами шахтного базирования, межконтинетальными, баллистическими, способными нести разделяющиеся головные части: три боеголовки, каждая мощностью по 300 килотонн. Ракета пролетела 6700 км, поразив заданный район цели, но пролетела половину своих возможностей. Американцы заявили, что максимальная дальность пуска таких ракет оставляет 13 тыс. километров", – поведал специалист о ходе испытаний.

По его словам, на смену Minuteman III вскоре должны прийти более современные средства поражения отдаленных объектов. По предварительным сведениям, ракеты будут называться Minuteman IV. Что они из себя будут представлять, определить пока сложно. Но Minuteman III однозначно проигрывают российским МБР.

"Если мы рассматриваем шахтные комплексы, это наша ракета Р-36М2 "Воевода", которая под дальности опережает Minuteman III, у нее максимальная дальность пуска – 16 тыс. километров. Следующая ракета - УР-100Н, которая летит на расстояние 10 тыс. км, также есть подвижные комплексы, несущие ракеты "Тополь-М" и "Ярс", – заключил эксперт.