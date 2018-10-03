Россия готовит новый щит ПРО

Мобильные комплексы разъедутся по всей стране

В России началось внедрение системы нестратегической противоракетной обороны (НПРО). Она станет дополнением к стратегической, которая прикрывает ключевые объекты. Новые комплексы встанут на защиту социальных учреждений, скоплений войск, дорожной и промышленной инфраструктуры.

Потенциальными целями НПРО станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты малой и средней дальности. За МБР будет отвечать система А-235.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, комплексы сделают на базе грузовых автомобилей. В случае опасности их можно будет за считанные часы развернуть вблизи важных объектов в совершенно разных регионах страны.

При этом в Минобороны не уточнили, какими будут эти комплексы. Но, судя по всему, мобильный ЗРК сделают менее габаритным, чем С-400, и сбивать он будет ракеты не средней дальности, а малой, которые становятся все более высокоточными и эффективными. Вместе с тем, если комплекс готовят для уничтожения гиперзвуковых целей, это значит, что противоракеты должны развивать скорость 6 Махов и выше.

Для сравнения, зенитные ракеты комплекса "Панцирь-СМ" 57Э6Е могут уничтожать цели, летящие со скоростью до 3 Махов. Гиперзвуковые аппараты по силам С-400 и перспективной С-500, но эти ракеты достаточно большие и не укладываются в концепцию НПРО.

Речь идет о новых противоракетах, которые смогут противостоять зарубежным ОТРК вроде израильского Long-Range Artillery Missile (LORA) или украинского "Гром-2". Кроме того, американцы разрабатывают оперативно-тактические ракеты Deep Strike.

В последнее время военные вернулись к мыслям о тактических ядерных ударах, и особенно Пентагон. Тактические ядерные бомбы B-61-12, тактические ядерные ракеты для подводных лодок (пока только в планах) и, наконец, ОТРК, который тоже можно использовать для нанесения высокоточных ядерных ударов. Неслучайно Россия не списывает со счетов дальнобойную крупнокалиберную артиллерию, которая предполагает стрельбу снарядами и минами с ядерной боевой частью.



По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, пока говорить о характеристиках нового комплекса рано, так как нет еще даже аванпроекта. Пока это только намерение, которое поддержали в российском военном ведомстве.