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Американцы показали свой "Искандер"

Кадр youtube.com
Новая ракета попала на видео

США неоднократно сетовали на то, что в Европе им совершенно нечего противопоставить крайне эффективных российским "Искандерам", хищно посматривающим из Калининградской области. Однако похоже, выход найден.

Один из крупнейших производителей вооружений в США компания Raytheon опубликовала видео с испытаний оперативно-тактической ракеты Deepstrike с дальностью до 499 км. Как известно, если ракета полетит дальше, это будет нарушением договора об РСМД. По этой же причине у "Искандера" дальность 500 км.

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Как пишет портал "Популярная Механика", ракетe разработали по заказу Пентагона в рамка проекта "Long Range, Precision Fire" (LRPF), что в переводе с английского означает "Большая дальность, точный огонь". В США не скрывают, что LRPF создавалась с оглядкой на ОТРК "Искандер" и должна примерно соответствовать характеристикам российского ОТРК.


Еще одним обязательным требованием американских военных было снизить стоимость новой ракеты по сравнению с MGM-140 ATACMS, которая обходится в 2,3 миллиона долларов. При этом ее максимальная дальность только 300 км, а круговое вероятное отклонение может достигать 200 м.

По современным меркам не очень хороший показатель. Например, у "Искандера" это 10-30 метров. Хотя по данным Missile Threat такая точность достигается лишь с наведением по GPS/GLONASS, а обычно это те же 200 м.

И LRPF, и ATACMS будут запускаться со стандартных пусковых установок M142 HIMARS и M270 MLRS, что очень удобно, так как эта техника хорошо знакома военным.

Кадр youtube.comСкорость, мощность боезаряда Deepstrike пока не раскрывается, но можно предполоджить, что они соответствуют аналогичным показателям ОТРК "Искандер" .

Испытания комплекса продлятся еще как минимум два года. После этого Пентагон будет принимать решение о принятии LRPF на вооружение. В Минобороны РФ ранее заявляли, что аналог "Искандера" у США может появиться не ранее 2025 года. Однако если Raytheon повезет, в войска Deepstrike может поступить уже в 2021-2022 годах.


Александр ИЛЬИН
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