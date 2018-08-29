Пентагон готовит ответ российскому "Авангарду"

После того как Россия развернула масштабные испытания гиперзвукового комплекса "Кинжал" как на перехватчиках МиГ-31, так и бомбардировщиках Ту-22М, в США резко ускорили работу над своими проектами.

Как пишет журнал The Drive, Пентагон неслучайно продлил жизнь легендарным "Летающим крепостям" В-52 до 2050 года. В настоящее время на стратегических бомбардировщиках не только испытывают новую ядерную бомбу В-61-12 и кучу всевозможных крылатых ракет, но и готовят к тестированию совершенно новое вооружение.

Агентство перспективных разработок Минобороны США DARPA на данный момент работает над Tactical Boost Glide (TBG) – глайдером, способном лететь со скоростью 20 Махов и атаковать цель с орбиты.

Как и российский гиперзвуковой блок "Авангард", TBG будет разгонять ракета-носитель. Но первые летные тесты в будущем году планируется провести на B-52, который фактически уже превратился в летающую лабораторию для испытаний новых боеприпасов и вооружений.

Прототип американского "Авангарда" должен быть готов к 2023 г., а на вооружение его могут принять уже в 2025-м. Таким образом, у российского гиперзвукового блока скоро появится заокеанский собрат. Надо ли говорить, что аналогичной разработкой давно занимается Китай – это глайдер DF-ZF.

Кроме того, DARPA работает над другим проектом – Hypersonic Air-breathing Weapon (HAWC). Как говорится на сайте ведомства, аппарат сможет разгоняться до скорости более 5 Махов и выше. На обе разработки Пентагон "отстегнул" Raytheon $174 млн, и российская гиперзвуковая программа сыграла в этом не последнюю роль.



Недавние уголовные дела в структурах Роскосмоса по официальной версии связаны с передачей секретных технологий гиперзвукового оружия странам НАТО. Поэтому вполне вероятно, что в США сейчас стараются сравняться с Россией в тех областях, где наметилось определенное отставание.

Стоит отметить, что США работают и над более сложными проектами вроде гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Единственный такой аппарат Х-43 испытывали как раз на В-52. Он уже разгонялся до скорости 9 Махов и, в отличие от "Кинжала", летит не по аэробаллистической траектории. Но пока эти полеты хорошо контролируемыми назвать трудно.