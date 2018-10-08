Договор об РСМД "трещит по швам"

Соединенные Штаты обвиняют Россию в переделке ядерных крылатых ракет для стрельбы из сухопутных комплексов, вроде "Искандер-К". Москва в ответ заявляет, что комплексы ПРО, которые Пентагон разместил в Восточной Европе, можно приспособить для стрельбы "Томагавками".

И то и другое – прямое нарушение договора об РСМД, который в условиях нового витка "Холодной войны" становится для обеих стран все большей и большей обузой, хотя стороны и называют его необходимым.

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Дело в том, что ракеты средней дальности так быстро преодолевают заданный отрезок, что их крайне трудно сбить. И без разницы, какие комплексы ПРО им противостоят – российские С-400 или американские THAAD или новейшие "Пэтриот". В результате отвечать придется таким же ядерным ударом, что спровоцирует убийственный обмен ракетами.

Журнал The National Interest отвергает обвинения Москвы в том, что Пентагон якобы приспосабливает свои комплексы "Иджис" в Польше и Румынии для стрельбы ядерными "Томагавками". Издание признает, что теоретически это возможно, но придется получить огромное количество международных разрешающих документов, которые никогда не дадут. Кроме того, работы над комплексом попали бы в объективы спутников, такое просто невозможно скрыть, ведь "Томагавки" еще нужно доставить к пусковым установкам.

А вот Россию американские эксперты обвиняют в испытаниях ракеты 9M729 "Новатор" примерно с 2007 года. По данным американской разведки, она является производной от крылатых "Калибров", которыми вооружены подводные лодки и корабли ВМФ РФ. Ракетами "Новатор" якобы вооружаются ОТРК "Искандер-К".

Как написала газета The New York Times в прошлом году, Москва оперирует двумя батальонами с четырьмя пусковыми установками "Искандер-К". Каждая из них вооружена шестью ядерными ракетами "Новатор" с дальностью до 2500 км. В Минобороны РФ такие данные опровергают, заверяя, что на вооружении ВС РФ состоят обычные "Искандеры" с дальностью до 500 км. В МИД России неоднократно заявляли, что Россия соблюдает договор об РСМД.

Но похоже, в США в это давно не верят. Как полагают авторы NI, ОТРК "Искандер" играют ключевую роль в наступательной стратегии, а также концепции "зоны запрета доступа". И Минобороны РФ ни за что не откажется как от комплексов, так и ракет, для них разработанных.



Вашингтону же остается либо вкладывать миллиарды долларов в противоракетную оборону, "заставляя" комплексами ПРО всю Восточную Европу – в этом случае, Россия тут же обвинит Пентагон в эскалации. Либо разрывать договор и опять же тратить огромные средства на реанимацию ракетных комплексов средней дальности, вроде "Першинг-2".

Во многом США уже ступили на этот путь, так как начали разработку тактического ядерного оружия. Потому возрождение американских ядерных ракет средней дальности – это скорее вопрос времени.