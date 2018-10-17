США признали уязвимость перед российскими ракетами

В ответ Вашингтон готовит новые смертоносные системы

В Пентагоне признали неспособность современной системы ПРО США защитить Америку от ракет России и Китая. Как заявил глава командования армии и ракетной обороны армии генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон в интервью Defense News, ситуация кардинальным образом поменялась примерно с 2015 г., когда Москва существенно обновила свой стратегический ядерный запас, а Пекин начал еще активнее развивать свою ядерную программу, параллельно совершенствуя бомбардировщики с дальними ракетами "воздух – земля".

Затем Россия представила свои разработки в области гиперзвукового оружия. Пентагон больше всего насторожили блок "Авангард" и его носитель – ракета "Сармат", которую Россия планирует принять на вооружение в 2020 году.

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В связи с этим в США решили скорректировать стратегию и создать "интегрированную многоуровневую архитектуру противоракетной обороны". По словам Дикинсона, у США есть "замечательные смертоносные системы", работа над которыми шла много лет.

На данный момент ракетчики США пытаются "связать" системы ПРО средней дальности Patriot и THAAD, чтобы обнаруживать цели на максимально больших высотах и расстояниях. Похожим образом работают модернизированные С-300 с С-400.

Кроме того, США готовят замену легендарному "Пэтриоту". Новый комплекс получит более совершенную систему управления, а также улучшенный радар. Как будет называться ЗРК, Дикенсон не уточнил. Но рассказал еще об одной разработке – специальной системе по защите от крылатых ракет, которая создается в рамках программы Indirect Fire Protection Capability Increment 2. Это прямой намек на российские "Калибры" и авиационные крылатые ракеты вроде Х-101.