США и Япония готовят щит против России

Модернизированные SM-3 станут частью щита против России

ВМС США и Японии на следующей неделе проведут совместные испытания новой версии противоракеты SM-3 Block 2A. В перспективе ими оснастят все корабли НАТО, оборудованные системой "Иджис", а также сухопутные зенитно-ракетные комплексы.

Токио планирует разместить их на севере и юго-западе острова Хонсю. Комплексы смогут перехватывать российские МБР, а также ракеты, выпущенные с подводных лодок. Тем самым США и Япония существенно снизят военный потенциал в этом регионе.

Кроме того, эти же ракеты с дальностью 1 тыс. км будут размещены под боком у России в Румынии и Польше. А также на кораблях НАТО на Балтике. По мнению Запада, Россия в этом регионе активно модернизирует ядерные боеприпасы и угрожает странам Североатлантического альянса.

На данный момент проводилось уже три испытания новой противоракеты. Первые, в феврале 2017 г., прошли успешно. Но последующие два запуска окончились неудачно, причем в Пентагоне не стали уточнять, что конкретно пошло не так. На этот раз, как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sankei, SM-3 протестируют в районе Гавайских островов.

Ракеты SM-3, которые стоят на вооружении сейчас, могут сбивать баллистические ракеты на средней части траектории. В случае неудачи будут задействованы системы "Пэтриот" PAC-3, то есть второй уровень ПРО. Об испытываемой модификации ракеты SM-3 Block 2A, а также о следующей версии SM-3 Block 2B известно не так много. По данным экспертов, в них учтены "уловки" современных российских баллистических ракет, таких как "Ярс". В феврале 2008 г. противоракетой SM-3 был сбит аварийный разведывательный спутник USA-193 на высоте 247 километров.



Москва ранее неоднократно выражала протест против размещения "Иджис" в Восточной Европе и на Балтике. По мнению военных, комплексы ПРО могут свести на нет ядерные возможности России и вынудят Москву разработать новое оружие и ракеты для сохранения баланса с США. Кроме того, в России полагают, что комплексы "Иджис" можно переоборудовать под стрельбу крылатыми ракетами, хотя в США это отрицают.