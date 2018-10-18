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С-300 подняли по тревоге

Фото: mil.ru
Ракетчики прикроют небо

В Кировской области подняли по сигналу тревоги зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа (ЦВО), вооруженную ЗРК С-300.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ЦВО, ракетчики уже выдвинулись в районы предполагаемых стрельб, где проведут учения по прикрытию критически важных объектов региона.

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа заступила на боевое дежурство в декабре позапрошлого года. Зенитчики работают на гусеничных С-300В "Антей-300". Фактически этот комплекс является отдельной разработкой другого КБ. Наиболее совершенный образец данного "семейства" – С-300В4, который относительно недавно стал поступать на вооружение.

Александр ИЛЬИН
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