С-300 подняли по тревоге

Ракетчики прикроют небо

В Кировской области подняли по сигналу тревоги зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа (ЦВО), вооруженную ЗРК С-300.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ЦВО, ракетчики уже выдвинулись в районы предполагаемых стрельб, где проведут учения по прикрытию критически важных объектов региона.

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа заступила на боевое дежурство в декабре позапрошлого года. Зенитчики работают на гусеничных С-300В "Антей-300". Фактически этот комплекс является отдельной разработкой другого КБ. Наиболее совершенный образец данного "семейства" – С-300В4, который относительно недавно стал поступать на вооружение.