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Под конец мировой войны: Путин и Трамп договорились о встрече

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Лидеры проведут переговоры в памятный для всего мира день

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп вместе намерены посетит Париж. Встреча лидеров намечена на 11 ноября.

Дата встречи весьма символична – вгороде Эйфелевой башни как раз ожидаются масштабные торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, передает Telegram-канал "Лента дня". 

Напомним, двумя неделями ранее сообщалось, что следующие переговоры глав государств состоятся 14 февраля. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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