Нибиру
- Подводная цивилизация поможет землянам спастись от Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
- Кровавый свет Нибиру: конец света близок
132 новости
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп вместе намерены посетит Париж. Встреча лидеров намечена на 11 ноября.
Дата встречи весьма символична – вгороде Эйфелевой башни как раз ожидаются масштабные торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, передает Telegram-канал "Лента дня".
Напомним, двумя неделями ранее сообщалось, что следующие переговоры глав государств состоятся 14 февраля.
Москва вводит жесткие санкционные меры