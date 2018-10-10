Переговоры двух лидеров пройдут 14 февраля

В том же месте, может, даже в тот же час планируют встретиться лидеры двух мировых держав. Финляндия охотно предоставит переговорную площадку для президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Ожидается, что там в первом полугодии 2019-го пройдет Арктический саммит, поскольку Хельсинки председательствует в Арктическом совете. И Путин, и Трамп приглашены на мероприятие. Сейчас выбирается дата для разговора тет-а-тет.

По теме президент России Владимир Владимирович Путин

Существует большая вероятность, что президентская встреча состоится в День святого Валентина, или всех влюбленных, – 14 февраля. Известно также, что американская сторона как никогда заинтересована в саммите, осталось только согласовать график.

"Ситуация на удивление стала меняться к лучшему, – отметил финский лидер Саули Ниинистё на страницах газеты Helsingin Sanomat. – Если уровень потенциальных гостей достаточно высок, расписание в большей степени зависит от них".

Напомним, первые полномасштабные переговоры между главой РФ и хозяином Белого дома состоялись в Финляндии 16 июля.

В Арктический совет, призванный беречь уникальную природу Севера, входят Швеция, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США и Финляндия.