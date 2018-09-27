Нефтедоллары доведут Россию до кризиса

Дорогие углеводороды таят в себе огромную опасность

Растущие цены на черное золото положительно сказываются на курсе рубля и наполняемости казны. Но в то же время дорогая нефть грозит обрушить карточный домик российской экономики. Об этом предупреждают западные аналитики.



К настоящему моменту цены на нефть пробили уровень в $80 за баррель и продолжают расти. В следующем году они могут превысить отметку 100 долларов. По мнению экономистов Bank of America Merrill Lynch, ситуация на нефтяном рынке напоминает 2008 г., когда за стремительным ростом цен на углеводороды произошел катастрофический обвал.

Из-за слишком дорогой нефти под удар попадут крупнейшие импортеры углеводородов из развивающихся стран, которые просто не смогут их покупать. Эти страны уже переживают отток капитала и резкое падение курса национальных валют. Высокие цены на черное золото приведут к настоящему экономическому спаду в развивающихся странах, что спровоцирует глобальный коллапс, предупреждает "Свободная пресса".

Сами по себе высокие цены на нефть не поднимут российскую экономику. Даже при цене $100 за баррель прирост ВВП составит всего лишь 1,5%, предупреждала в августе глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Необходимы структурные изменения, но для этого нужны большие деньги. Все сверхдоходы от высоких цен на нефть складываются в кубышку и на развитие не идут. Раздать деньги населению просто так нельзя: когда стоимость сырья снизится, уменьшатся и объемы помощи, а это приведет к всплеску недовольства. Поэтому самым правильным шагом будет инвестировать нефтяные доходы в проекты, которые не будут разгонять инфляцию, но дадут толчок экономике.

Российские эксперты признают существование угрозы обвала экономики из-за дорогой нефти, но верят в то, что этого удастся избежать. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что цены на нефть не вырастут запредельно, поскольку Иран, несмотря на санкции, полностью не уйдет с рынка углеводородов. Но даже если это случится, остальные поставщики заместят объем. "Поэтому цены в районе $100 мы в ближайший год не увидим", – уверен он.

Аналитик ГК ФИНАМ Сергей Дроздов считает, что разгон нефтяных цен до $100 за баррель вполне возможен, но до кризиса еще далеко. "Ситуация, сложившаяся на нефтяном рынке, еще очень далека от той, которую мы наблюдали в 2008 году. Тем не менее, если посмотреть на дальнейшие перспективы рынка энергоносителей, то, как правило, в конце экономического цикла цены на сырье находятся на достаточно высоких уровнях. В связи с чем крупные инвестдома пересматривают свои прогнозы по стоимости нефти в сторону повышения", – указал специалист.

По его мнению, ОПЕК сможет избежать повторения сценария десятилетней давности, когда нефть объявили недооцененным активом и ее стоимость подскочила до $149 за баррель. Нужно просто вовремя предпринять шаги по наращиванию добычи "черного золота".