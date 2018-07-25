Бензин станет еще дороже

Владельцам транспортных средств придется вновь раскошелиться

В будущем году всех россиян ждет продолжение захватывающей истории с ценами на автомобильное топливо. Бензин по-прежнему будет дорожать. Но в правительстве обещают, что рост цен будет не таким стремительным – примерно на размер инфляции.



"Мы считаем, что при текущих параметрах налогового маневра (нефтяной отрасли) и с учетом последних макропрогнозов принятых мер должно хватить для удержания роста цены на бензин в 2019 году на уровне околоинфляционных ожиданий", – приводит ТАСС слова заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.

В Министерстве экономического развития РФ пообещали в 2019 г. обеспечить стране инфляцию на уровне не выше 4,3%. Так что, если верить чиновникам, расходы автолюбителей на горючее в будущем году вырастут именно на эту сумму.

Сорокин утверждает, что повышение топливного акциза с 8,2 тыс. до 12,3 тыс. руб. на тонну не приведет к дополнительному удорожанию топлива.

Повышение акцизов предусмотрено налоговым маневром, закон о завершении которого накануне был принят Госдумой. Маневр предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть к 2024 г. с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В случае если мировые цены на нефтепродукты превысят внутрироссийские, ставка акциза для нефтеперерабатывающих заводов станет отрицательной. Законодатели хотят таким образом сдержать рост цен на бензин на внутреннем рынке.

Тем временем в РФ розничные цены на горючее продолжают немного снижаться. Топливо марок АИ-92 и АИ-95 с 16 по 20 июля в среднем по стране подешевело на 4 и 9 коп. – до 41,7 и 44,5 руб. за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes. Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю уменьшилась на 4 коп. и составила 44,64 руб. за литр. Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах РФ при этом увеличилась на 192 руб. и достигла 57,858 тыс. рублей.

Рост цен на авиатопливо в ближайшее время может привести к значительному повышению стоимости билетов. Напрямую авиакомпании пока не говорят о повышении цен, но признают, что билеты "неизбежно подорожают", передает "КоммерсантЪ". Крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" сообщил, что с 26 июля повысит топливный сбор на 200-400 руб. на внутренних рейсах. Если текущая тенденция с удорожанием авиакеросина продолжится, "в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%".

Весной этого года в РФ произошел скачок цен на горючее. Оптовые цены на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, выросли на 20%. В начале июня в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта уже заявляли о возможном подорожании билетов из-за роста цен на авиационный керосин и бензин.