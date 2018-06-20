Цены на бензин повысятся из-за санкций

Российский нефтяной сектор ждут трудные времена

Добыча нефти в России сократится уже в следующем десятилетии. Такой прогноз сделали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Связано понижение добычи будет с санкционным давлением, которые страны Запада во главе с США оказывают на Россию.

"Экономика выдержала финансовые санкции, при этом санкции против нефтегазовых компаний будут ограничивать рост добычи нефти в 2020-е годы", – приводит РИА "Новости" выдержки из презентации АКРА.

По мнению аналитиков, в ближайшие годы рост объемов добычи еще сохранится за счет месторождений, разработка которых началась в последние пять лет. Так, ожидается, что в 2018 г. производство "черного золота" составит 547 млн т, в 2019 г. – 561,7 млн т, в 2020 г. - 570,6 млн т, а в 2021 г. – 576,5 млн т.

А вот дальше начнется спад, поскольку старые месторождения будут исчерпаны, а разработка новых окажется затруднена из-за западных санкций в отношении отрасли.

Дальнейшая логика развития событий понятна. Меньше нефти - выше цены. Как на мировом рынке, так и внутренние потребительские. Впрочем, история показывает, что стоимость бензина в России не поддается логике – она растет постоянно, вне зависимости от ситуации на мировых нефтяных рынках. Но так, по крайней мере, у производителей будет достойное оправдание.