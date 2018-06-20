Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Цены на бензин повысятся из-за санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Christophe Gateau/dpa
Российский нефтяной сектор ждут трудные времена

Добыча нефти в России сократится уже в следующем десятилетии. Такой прогноз сделали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Связано понижение добычи будет с санкционным давлением, которые страны Запада во главе с США оказывают на Россию.

"Экономика выдержала финансовые санкции, при этом санкции против нефтегазовых компаний будут ограничивать рост добычи нефти в 2020-е годы", – приводит РИА "Новости" выдержки из презентации АКРА.

По теме

По мнению аналитиков, в ближайшие годы рост объемов добычи еще сохранится за счет месторождений, разработка которых началась в последние пять лет. Так, ожидается, что в 2018 г. производство "черного золота" составит 547 млн т, в 2019 г. – 561,7 млн т, в 2020 г. - 570,6 млн т, а в 2021 г. – 576,5 млн т.

А вот дальше начнется спад, поскольку старые месторождения будут исчерпаны, а разработка новых окажется затруднена из-за западных санкций в отношении отрасли.

Дальнейшая логика развития событий понятна. Меньше нефти - выше цены. Как на мировом рынке, так и внутренние потребительские. Впрочем, история показывает, что стоимость бензина в России не поддается логике – она растет постоянно, вне зависимости от ситуации на мировых нефтяных рынках. Но так, по крайней мере, у производителей будет достойное оправдание.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Референдум по НАТО обрадует Донбасс

Киеву объяснили, чем грозит членство в альянсе

Литва ждет российского вторжения

Прибалтийское государство с завидным упорством настаивает на военном вмешательстве Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей