Цены на продукты будут капризничать
Цена продуктовой корзины будет варьироваться. О волатильности продовольственного рынка в России сообщила сегодня, 23 марта, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом ее заявление носило сравнительный характер. Цены на продукты питания руководитель ЦБ рассматривала относительно других товаров на российских прилавках.
"Конечно, мы учитываем, что цены на продовольствие останутся более волатильными, чем на другие группы товаров", – цитирует Набиуллину "РИА Новости".
Отметим, данным термином обозначается непостоянство цен. Если, к примеру, на графике определить абсолютные максимум и минимум, то волатильностью будет расстояние между этими значениями.
Глава регулятора также отметила, что ранее тенденции на продуктовом рынке касались в основном временных факторов, во главе которых стояли погодные условия. Сейчас, как подчеркнула Набиуллина, наблюдается сдержанный рост цен, который сохраняется заметно дольше, вопреки ожиданиям Центробанка.
По ее оценке, это стало возможным в результате инвестиций в сельское хозяйство. Они и повысили его производственный потенциал. "Но внедрение новых технологий в сельском хозяйстве снижает зависимость объема урожая, а значит и динамики цен от погодных условий, это уже структурное изменение, которое будет иметь продолжительный эффект", – подытожила глава ЦБ.
Напомним, накануне мы рассказывали о том, что ожидается падение цен на помидоры из-за поставки в Россию турецких томатов.
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