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В России подешевеют помидоры

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
На российские прилавки поступят красные плоды с еще четырех турецких предприятий

В России ожидается томатный бум. Буквально завтра, 23 марта, на отечественный рынок начнут поступать турецкие помидоры с четырех предприятий вдобавок к тем восьми, которые Россельхознадзор одобрил ранее.  

Списки фирм указаны на сайте службы. "Эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами", – передает слова пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано "РИА Новости".

Поток турецких томатов, естественно, скажется на их ценах. В связи с "помидорной войной" с Турцией, которая началась 2 года назад из-за сбитого Су-24, они взлетели втрое, поскольку Россия ввела ограничения на ввоз ряда продуктов.

Тогда под запрет попало порядка 60% съестного турецкого импорта, в этом перечне оказались и помидоры с огурцами. К слову, до санкций 43% из всех привозных томатов были турецкими.

Теперь же, когда ограничения сняты, есть все основания полагать, что плоды станут гораздо дешевле.

Оксана ПОДТУРКИНА
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