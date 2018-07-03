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В России выявлен массовый недолив автомобильного топлива

Фото: pixabay.com
Раскрыта схема обогащения владельцев АЗС

В условиях постоянного роста цен на бензин Федерация автовладельцев России проверила десятки автозаправочных станций в разных регионах России и выяснила, что абсолютное большинство АЗС не доливает в бензобаки более 1 процента оплаченного объема.

"Недолив выявлен на 76 процентах АЗС", – говорится в сообщении ФАР. Уточняется, что специалисты проверили 43 заправки в 13 регионах России.

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В среднем по стране автовладельцам наливают на 5 процентов меньше бензина, чем они оплатили.

Эксперты федерации не сообщили конкретных названий, но отметили, что по максимуму обманывают на заправках крупных федеральных и региональных сетей, где владельцы машин недополучают 19 процентов топлива. Таким образом, на этих АЗС водители вынуждены платить 55 рублей за литр вместо заявленных 44-45 рублей.

"Недолив топлива – это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции", – отмечают в ФАР.

Более того, большинство автозаправок заливают своим клиентам бензин, качество которого не соответствует заявленным стандартам.

"Недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента", – добавляют в организации.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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