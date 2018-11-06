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Трамп отказался от полноформатной встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Steffen Kugler
Лидеры двух стран переговорят в Париже "на ногах"

Представителям глав государств не удалось найти время, чтобы президенты России и США обстоятельно побеседовали по всем волнующим вопросам. Поэтому планировавшиеся переговоры в рамках торжеств по случаю 100-летия Первой мировой войны пришлось изменить.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формат мероприятий не позволит лидерам двух стран долго пообщаться. Владимир Путин и Дональд Трамп смогут лишь обсудить место и время следующей встречи.

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Песков заверил агентство РИА Новости, что полноформатные переговоры обязательно состоятся.

Предполагалось, что Путин и Трамп увидятся в Париже 11 ноября. А в конце месяца – в Аргентине на саммите G20, где у них будет много времени на разговор. Пока эта встреча находится в стадии согласования. 

Лидер США сообщил журналистам во время президентского пула, что поговорит с главой России в Буэнос-Айресе, и добавил, что после этого у них будет еще "множество встреч". 

Полина ИВАНОВА
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