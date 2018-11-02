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Путин и Трамп встретятся на саммите G20

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Главы государств дважды увидятся до конца года, чтобы успеть обсудить все вопросы

Президенты России и США, вероятно, пообщаются на полях грядущего саммита G20, который пройдет в Аргентине в конце ноября. Ожидается, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа будет обстоятельной и продолжительной.

Это мероприятие, как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков агентству ТАСС, пока находится в стадии согласования.

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До саммита "двадцатки" Путин и Трамп успеют поговорить в Париже во время торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

А 11 ноября главы государств обсудят все темы и вопросы, которые важны на сегодняшний день. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вторую двустороннюю встречу в этом году Путина и Трампа не будут ограничивать во времени. При этом Ушаков заявил, что беседа во Франции будет короткой. Видимо, в Аргентине лидеры двух стран отведут на разговор сразу несколько часов. 

Полина ИВАНОВА
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