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Россию обвинили в угрозе безопасности США

Фото: imago stock&people/Hindustan Times
Американцы разрывают ДРСМД и упрекают нашу страну в создании проблем

Москва получит хорошие отношения с Вашингтоном, только если пойдет на уступки.

О том, что Россия должна "изменить поведение" в угоду американцам, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он обвинил нашу страну в ослаблении "американской безопасности". Представитель страны, которая намерена разорвать Договор РСМД, ищет виноватых. Помпео в беседе с телеведущим Шоном Хеннити в очередной раз раскритиковал РФ за якобы несоблюдение соглашения. Расшифровка интервью опубликована на сайте Госдепа.

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"Нам нужно, чтобы они вернулись к соблюдению договоров по ракетам, а также соглашений, которые они заключили. Если мы сможем их убедить, то мы должны вести диалог с ними. Я так и делал, когда был директором ЦРУ, я общался с моим российским коллегой", -подчеркнул госсекретарь.

При этом Помпео отметил, что американский лидер Дональд Трамп желает хороших отношений с русскими.
Напомним, Вашингтон ранее не раз упрекал Москву в нарушениях ДРСМД. Российская сторона обвинения отвергает и указывает на несоблюдение договора самими американцами. Так, Штаты размещают на суше установки, которые могут запускать крылатые ракеты типа "Томагавк", несмотря на то, что соглашение это запрещает. Речь идет о военных базах в Польше и Румынии, отмечает РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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