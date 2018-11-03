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Москва получит хорошие отношения с Вашингтоном, только если пойдет на уступки.
О том, что Россия должна "изменить поведение" в угоду американцам, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он обвинил нашу страну в ослаблении "американской безопасности". Представитель страны, которая намерена разорвать Договор РСМД, ищет виноватых. Помпео в беседе с телеведущим Шоном Хеннити в очередной раз раскритиковал РФ за якобы несоблюдение соглашения. Расшифровка интервью опубликована на сайте Госдепа.
"Нам нужно, чтобы они вернулись к соблюдению договоров по ракетам, а также соглашений, которые они заключили. Если мы сможем их убедить, то мы должны вести диалог с ними. Я так и делал, когда был директором ЦРУ, я общался с моим российским коллегой", -подчеркнул госсекретарь.
При этом Помпео отметил, что американский лидер Дональд Трамп желает
хороших отношений с русскими.
Напомним, Вашингтон ранее не раз упрекал Москву в нарушениях ДРСМД. Российская сторона обвинения отвергает и указывает на несоблюдение договора самими американцами. Так, Штаты размещают на суше установки, которые могут запускать крылатые ракеты типа "Томагавк", несмотря на то, что соглашение это запрещает. Речь идет о военных базах в Польше и Румынии, отмечает РИА Новости.
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