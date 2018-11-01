Действия американского руководства ставят под угрозу безопасность целых регионов мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты с помощью разговоров о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности пытаются добиться для себя свободы, чтобы обеспечить полное военное доминирование на планете.

"Гарантировать себе для этого полную свободу рук", – сказала она в ходе сегодняшнего традиционного брифинга.



По ее мнению, об этом говорят ряд факторов, в том числе возросшая военная активность Вашингтона в Европе. Также Захарова отметила, что безосновательными – "голословными с провокационным характером" – обвинениями в адрес Москвы американцы хотят закамуфлировать собственные прямые и очевидные нарушения документа.

"Слом ДРСМД явился бы весьма опасным шагом, который самым негативным образом повлияет на международную безопасность, стратегическую стабильность. Снова хочется отметить, что это чревато серьезными рисками втягивания целых регионов в гонку вооружений. Таким образом, ситуация вокруг договора касается не только России и США, но и других членов мирового сообщества", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

При этом российская сторона готова работать над сохранением договора, однако для этого нужен "ответственный и заинтересованный в продолжении диалога партнер".

"Мы рассчитываем, что в Вашингтоне это, наконец, осознают", – сказала Захарова.

Однако в ином случае, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, Москва вынуждена будет реагировать адекватно.

"Мы вынуждены самым серьезным образом предостеречь американскую сторону: если она разрушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как было уже сказано российским руководством, России придется реагировать. Причем, как уже заявлял президент России, – мгновенно и зеркально", – приводит слова Захаровой РИА ФАН.

О планах Вашингтона выйти из ДРСМД американский президент Дональд Трамп объявил 20 октября. По его разумению, подписанный еще в 1987 г. договор нарушается именно Россией.

В свою очередь, Путин увидел в таких обвинениях Вашингтона формальный предлог для выхода США из этого соглашения. Глава РФ напомнил, что Штаты сами нарушили договор, когда разместили пусковые установки системы ПРО на территории Румынии. Он обещал на шаги американцев ответить "очень быстро и эффективно".

