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ООН отказалась рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД

Фото: GLOBAL LOOK press/White House
Греция и Украина слились в экстазе с американцами против РФ

Первый комитет Генассамблеи ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это очень удивило Москву. Наш представитель в организации замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов считает, что Вашингтон готовится к военным действиям.

Против проголосовали 55 стран, поддержали РФ представители 31 государства, а еще 53 воздержались. Среди тех, кто голосовал против вынесения проекта резолюции на обсуждение выступили Аргентина, Греция, Великобритания, Канада, США, Украина, Франция.

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"Большинство из тех стран, которые воздержались, – активные сторонники ядерного разоружения. Большинство из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения ДРСМД. Мне непонятна их позиция", – так прокомментировал ТАСС произошедшее Белоусов.

По словам дипломата, когда США исполнят свои угрозы о выходе из договора и начнут бесконтрольно наращивать свой ядерный потенциал, мир столкнется с иной реальностью.

"Те процедурные вопросы, из-за которых мы два дня ломаем копья, покажутся нам настолько мизерными и незначительными, что мы еще пожалеем о принятом сегодня решении", – предсказал он.

Также российский дипломат рассказал о перепалке в комитете со своим визами из США. Представитель американцев Роберт Вуд после голосования с трибуны заявил, что Вашингтон якобы последние 5 лет пытался повлиять на Москву "по поводу нарушения ею ДРСМД", однако у Штатов лопнуло терпение.

В ответ Белоусов указал присутствующим, что РФ не последние пять лет, а с 2000 года предъявляет США претензии по исполнению условий договора. "Недавно на заседании [комитета] Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей – мы готовимся к такой войне", – подтвердил наш дипломат.

Далее он объяснил американцу разницу между Россией и США в "лингвистическом плане", которая состоит всего в одном слове.

"Российская Федерация готовится "к войне", а Соединенные Штаты готовят "войну"", – отметил Белоусов.

В прошлую субботу, 20 октября, президент США Дональд Трамп сообщил и планах Вашингтона выйдет из ДРСМД, поскольку, как считают американские власти, Россия якобы его нарушает. Решение США раскритиковали не только в Москве, но в Берлине и Пекине тоже. В самой Америке не все согласны с таким шагом Трампа. Эксперты отмечают, что выход из договора сыграет на руку Кремлю: это приведет к дестабилизации европейской безопасности и подорвет НАТО.

Наталья КУРИПКО
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