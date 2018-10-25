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Америка заберет из Европы ядерное оружие

Фото: pixabay.com
Жителям Старого Света надоело быть марионетками Вашингтона

США движутся в сторону расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это создает опасность эскалации напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. Поэтому американцам следует от греха подальше вывезти с европейского континента свой ядерный потенциал, настаивают немецкие "зеленые".

"Именно сейчас, когда последняя опора европейской безопасности – Договор РСМД – рушится, верным решением будет, если Европа прекратит участвовать в ядерном устрашении России под эгидой США. Все остальное только подстегнет опасную игру под названием "гонка вооружений", – заявила в интервью изданию Die Welt председатель партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок.

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Политик призывает федеральное правительство Германии поддержать курс на разоружение и выступить за ужесточение контроля над вооружениями. "Кроме того, Германия должна присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия ООН. Это будет правильным ответом на наращивание вооружений Россией и единоличные действия США, которые угрожают миру и безопасности на планете", – отметила Бербок.

По ее словам, ни для кого не секрет, что в последние годы противоракетный договор регулярно нарушался обеими сторонами. "Однако то, что американское правительство обвиняет Российскую Федерацию в нарушении соглашения, из которого оно само выходит, просто абсурдно", – заключила она.

Чтобы снять обеспокоенность европейцев по поводу того, что они могут попасть под горячую руку одной из сторон в случае начала конфликта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что новые ядерные ракеты в Европе размещаться не будут.

"Мы не хотим новой холодной войны, поэтому считаем, что важно адресовать озабоченность, которую мы уже неоднократно выражали по поводу нового ракетного вооружения России, и сделать так, чтобы Россия открытым и поддающимся контролю способом выполняла Договор по РСМД. Мы, конечно, оценим последствия разработки нового российского вооружения для наших союзников по НАТО, для нашей безопасности. Но я не предвижу, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия в Европе", – заявил он в ходе пресс-конференции (ее трансляция велась на страничке альянса в Facebook).

Столтенберг назвал противоракетный договор важным элементом международной безопасности. Однако это не помешало ему фактически оправдать действия США, которые желают выйти из соглашения.

"Россия в настоящее время нарушает договор. Мы не можем иметь договор между двумя сторонами, который соблюдается при этом только одной стороной", – указал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между СССР и США более 30 лет назад. Он обвинил РФ в несоблюдении соглашения. Москва в ответ предупредила, что такой шаг создаст серьезную угрозу мировой стабильности.

Андрей ФИЛАТОВ
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