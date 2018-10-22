На Северную Америку будут нацелены сверхдальние ракеты

Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), наша страна может на это ответить созданием крылатых ракет сверхбольшой дальности. Поэтому Вашингтону стоит лишний раз подумать перед тем, как заявлять о денонсации соглашения. Такое мнение высказал президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.



"Надо создавать на базе ракеты Х-101/Х-102 ракетное оружие сверхбольшой дальности и развертывать их в количестве примерно 400-500 ракет. Это создаст угрозу именно континенту США. Ракеты эти будут недорогие, они маленькие относительно по размерам", – приводит слова военного эксперта РИА "Новости".

Для нашей страны это будет беспроигрышный вариант, поскольку в настоящее время США "не имеют достаточно эффективной системы противовоздушной обороны, которая позволила бы эти ракеты нейтрализовать".

Такой ответ, по словам Сивкова, станет для американцев полной неожиданностью. Они-то там у себя думают, что при разрыве соглашения Москва поступит так же, как Вашингтон, то есть начнет активно создавать ракеты средней дальности, которые сегодня запрещены договором. В этом случае в зоне поражения окажется Европа, а на Северная Америка. Чтобы последствия от действий администрации Дональда Трампа затронули не европейцев, а американцев, и нужно разработать ракеты сверхбольшой дальности, которые смогут прицельно бить на расстояние в 10-12 тыс. километров. Это будет держать США в страхе.

В ответ на инициативу США в Кремле сообщили, что при таком развитии событий наша страна будет вынуждена восстанавливать баланс в области вооружений.

"Президент неоднократно говорил, что слом положения ДРСМД вынуждает Россию принять меры по обеспечению собственной безопасности. Потому что это означает, что США напрямую начинает разработку этих систем. Если разрабатываются эти системы, то необходимы действия России по восстановлению баланса в этой области", – сообщил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что нужно будет предварительно "предпринять действия де-юре по выходу из этого договора", которые должны уложиться в полугодовой срок. Этот вопрос будет прорабатываться в ходе скорой встречи Владимира Путина со спецпредставителем президента США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал воздержаться от поспешных заявлений и отдал инициативу в этом вопросе американцам. "Сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно. Мы дождемся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег", – приводит слова дипломата RT.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США не намерены соблюдать ДРМСД, поскольку Москва якобы его нарушает, поэтому его страна выйдет из договора и будет развивать ракетное вооружение. Об опасности разрыва Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, заключенного еще в 1987 г., уже высказались руководители Франции и Японии. Ни Европе, ни Азии подобное предложение Белого дома явно не по душе.