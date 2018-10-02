США будут уничтожать российские ракеты

Новые разведданные взбесили Пентагон

Посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон пригрозила уничтожить российские "ракеты средней дальности" еще до того, как они начнут функционировать. Об этом сообщает радио "Свобода".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наличии разведданных из США о том, что Россия якобы приступила к размещению ракет 9М729 разработки ОКБ "Новатор".

"Мы ознакомились с данными и крайне обеспокоены, потому что договор – это краеугольный камень европейской безопасности", – цитирует Столтенберга РИА "Новости"

По версии Запада, 9М729 – это сухопутная версия 3М14 ракетного комплекса "Калибр-НК" с дальностью более 5 тыс. 500 километров. Есть также предположение, что это наземный вариант авиационной крылатой ракеты X-101. В США уверены, что 9М729 оснащается ядерной боевой частью, и если все вышесказанное правда, то это ракета среднего радиуса действия, запрещенная договором об РСМД.

В Минобороны РФ подобные характеристики ракеты не подтверждают. Российское Министерство иностранных дел неоднократно заявляло, что Москва не нарушает договор об РСМД, а вот к американским коллегам есть вопросы, и в частности, по поводу пусковых установок в Румынии и Польше, которые, по версии российской стороны, можно переоборудовать для запуска "Томагавков".

По данным СМИ, испытания ракеты 9М729 завершены в 2014 году. А в 2016-м в интернет "просочилась" информация о закупке восьми шасси МЗКТ-7930 на мощностях ЦКБ "Титан". По некоторым данным, комплекс испытывали на полигоне "Капустин Яр" в составе 630-го ракетного дивизиона, причем 9М729 можно чуть ли не заряжать в ОТРК "Искандер-М". Официально эта информация не подтверждена.