Пентагон строит жилье для своих "европейцев"

Вашингтон наращивает военную группировку в Европе на фоне ухудшающихся отношений с Москвой. По данным СМИ, Пентагон строит новые оперативные центры, жилье для солдат и военную инфраструктуру в пяти европейских странах – Германии, Польше, Чехии, Бельгии и Нидерландах.

Как сообщает телеканал RT, в распоряжение которого попал проект контракта Инженерного корпуса армии США, в случае реализации тендера подрядчики получат $248 миллионов.

Американцы намерены восстановить и отремонтировать аэродромы, железнодорожные пути, хранилища топлива, склады горюче-смазочных материалов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Все эти объекты понадобятся в первую очередь, когда США начнут масштабную переброску сил в Европу.

Кроме того, в проекте указаны стандарты по строительству объектов для нужд разведки США, так как упоминаются требования директивы главы ЦРУ 6/9. Это означает, что объекты будут тщательно охраняться от шпионов.

Вопрос расширения американских баз в Европе сейчас стоит очень остро. Некоторые страны, например, Польша, так боятся Россию, что сами готовы заплатить деньги, чтобы военные США основались на их территории. Например, президент Анджей Дуда не пожалел для этих целей $2 миллиардов. Другие, например Чехия, не в восторге от инициативы Вашингтона и считают, что американские солдаты им не нужны.

На данный момент в Европе квартируется 60 тысяч американских военнослужащих. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с той группировкой, которая противостояла СССР во времена холодной войны. Однако США постепенно наращивают свой контингент и, что даже еще важнее, восстанавливают военную инфраструктуру.