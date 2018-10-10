Альянс расширяется вопреки обещаниям

Мария Захарова на брифинге дала жесткий комментарий в ответ на слова генсека НАТО о том, что первому президенту СССР Михаилу Горбачеву никто не обещал, что военная организация не будет захватывать Восток.



"Не надо лукавить, господин Столтенберг. Конечно, эти гарантии не были положены на бумагу и не были подписаны. Но имело место действительно... джентльменское соглашение... Это отражено в подборке архивных материалов, которые были... недавно рассекречены и опубликованы в США", – приводит RT слова официального представителя МИД РФ.

Захарова подчеркнула: сейчас Западу выгодно сделать вид, что никаких обещаний дано не было. Однако, по словам дипломата, подобная позиция снижает уровень доверия между Россией и альянсом и "показывает истинную цену и многих других обещаний".

Она также добавила, что ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров передал Столтенбергу подборку цитат из рассекреченных документов.