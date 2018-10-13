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Главный командующий сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что "Гарри Трумэн" будет задействован в самых масштабных учениях альянса за последнее время.
В эфире телеканала Sky News Скапаротти спросили, какой посыл при этом будет нести американский авианосец Москве. В ответ он заявил, что "Гарри Трумэн" служит наглядной иллюстрацией военного потенциала НАТО.
"Мы готовы, мы подготовлены, и мы защитим Атлантику",– добавил он.
Учения НАТО пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.
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