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НАТО передало России угрожающее послание через "Гарри Трумэна"

Авианосец США примет участие в учениях по защите Атлантики

Главный командующий сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что "Гарри Трумэн" будет задействован в самых масштабных учениях альянса за последнее время.

В эфире телеканала Sky News Скапаротти спросили, какой посыл при этом будет нести американский авианосец Москве. В ответ он заявил, что "Гарри Трумэн" служит наглядной иллюстрацией военного потенциала НАТО.

"Мы готовы, мы подготовлены, и мы защитим Атлантику",– добавил он.

Учения НАТО пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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