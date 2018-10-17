Россия не враг: НАТО одумалось

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Отношения НАТО и России зашли в тупик во многом по вине Североатлантического альянса, пишут западные СМИ. Главная причина кризиса – недоверия стран военного блока к Москве и пренебрежение ее геополитическими интересами.
Как отмечает журналист испанского издания El Pais Карлос Янос, в НАТО всегда рассматривали Россию как врага и угрозу собственной безопасности. Из-за этой ошибочной мысли альянс всегда стремился подвинуть свои границы по ближе к РФ. Именно расширение блока на восток повлекло за собой конфликт.
Немалую роль в обострении отношений сыграли Соединенные Штаты, которые стали идейными апологетами НАТО и прививали другим странам-участницам неприятие России. Однако в Европе стали задумываться над тем, к чему ведет такая политика альянса. Недавний инцидент с испанским истребителем в Эстонии, когда тот случайно выпустил ракету, мог привести к тяжелейшим последствиям. С того момента, отмечает Янос, в сознании европейцев кое-что прояснилось.
Впрочем, с приходом к власти в США Дональда Трампа курс Вашингтона стал меняться. Америка начала сближение с Россией, что также повлияло и на позицию ведущих стран Евросоюза, пишет журналист. По его мнению, Европа должна принять Россию как своего гипотетического союзника, "доброго соседа", без которого система безопасности не может быть успешно создана.
Запад начал осознавать свои ошибки
Россиянин окажется под ударом из-за вражды Вашингтона с Москвой