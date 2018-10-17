Россия не враг: НАТО одумалось

Запад начал осознавать свои ошибки

Отношения НАТО и России зашли в тупик во многом по вине Североатлантического альянса, пишут западные СМИ. Главная причина кризиса – недоверия стран военного блока к Москве и пренебрежение ее геополитическими интересами.

Как отмечает журналист испанского издания El Pais Карлос Янос, в НАТО всегда рассматривали Россию как врага и угрозу собственной безопасности. Из-за этой ошибочной мысли альянс всегда стремился подвинуть свои границы по ближе к РФ. Именно расширение блока на восток повлекло за собой конфликт.

Немалую роль в обострении отношений сыграли Соединенные Штаты, которые стали идейными апологетами НАТО и прививали другим странам-участницам неприятие России. Однако в Европе стали задумываться над тем, к чему ведет такая политика альянса. Недавний инцидент с испанским истребителем в Эстонии, когда тот случайно выпустил ракету, мог привести к тяжелейшим последствиям. С того момента, отмечает Янос, в сознании европейцев кое-что прояснилось.

Впрочем, с приходом к власти в США Дональда Трампа курс Вашингтона стал меняться. Америка начала сближение с Россией, что также повлияло и на позицию ведущих стран Евросоюза, пишет журналист. По его мнению, Европа должна принять Россию как своего гипотетического союзника, "доброго соседа", без которого система безопасности не может быть успешно создана.