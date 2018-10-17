США задумали форпост под боком у России

Эстонцы готовят ангары для самолетов НАТО

На бывшем советском аэродроме Сууркюла, а ныне авиабазе Эмари, эстонцы торжественно открыли ангары, штаб и перрон для взрывоопасных грузов. Объекты специально предназначены для сил Севроатлантического альянса, которые постепенно наращивают мощь у российских границ.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного штаба этонских сил самообороны, все объекты построены на деньги США в рамках программы "сдерживания России".

Министр обороны Эстонии Юри Луйк сказал, что на аэродром Эмари в рамках учений садятся очень большие эскадрильи войск НАТО, и прибалтийской республике нужно быть "на определенном нужном уровне".

Кроме главы эстонского военного ведомства, на открытие объектов прибыл начальник инженерно-логистической службы ВВС США в Европе, бригадный генерал Рой Огустин. Американец подчеркнул, что доволен отличным объектом, который был построен всего за 15 месяцев.

На данный момент в Эмари базируются истребители ВВС Германии "Тайфун". Они задействованы в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. Кроме того, Эстония вместе с другими прибалтийскими странами, а также государствами восточной Европы принимают участие в учениях НАТО, в хоже которых летчики моделируют воздушные бои с российскими истребителями. В частности, США отрабатывают в Европе связки "F-22 плюс "Еврофайтер", F-35 плюс "Еврофайтер" и другие.

К слову, F-22 приземлялись на аэродроме Эмари еще в 2015 году и даже совершили полет над Таллином. Тогда старший полковник ВВС Эстонии Яак Тариен с гордостью говорил, что эти самолеты работают только с избранными авиабазами и сегодняшнее приземление F-22 – это признание профессиональности ВВС Эстонии. Кроме истребителей, частыми гостями базы являются американские "Бородавочники" – штурмовики A-10 Thunderbolt II.



Стоит отметить, что своих самолетов у ВВС Эстонии практически нет, в отличие от той же Финляндии. В Эмари базируются лишь учебно-тренировочные L-39C, Ан-2 и несколько учебно-спортивных ПЗЛ-104 польского производства, не считая нескольких любительских вертолетов.







