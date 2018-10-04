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F-15 не смогли одолеть советские МиГ-21

Фото: flickr.com
Румыны и болгары достойно изображают русских в учебных боях

Американские летчики, прибывшие в Болгарию и Румынию, чтобы противостоять "российской агрессии", пытаются одолеть советские МиГ-21, которые остались на вооружении восточноевропейских стран. И как оказалось, заслуженные истребители еще могут дать бой намного более современным F-15 и F-16.

Журналисты издания Defense News побывали в Кымпиа-Турзи в Румынии, где расположен военные аэродром. В этом местечке американские летчики тренируются вместе с румынскими, болгарскими и греческими пилотами по три-четыре раза в неделю. Таким образом, ВВС стран НАТО отрабатывают быструю переброску на разные аэродромы, чтобы мгновенно отреагировать на атаку русских Су-35С и Су-30СМ.

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Как рассказал командир эскадрильи F-15 подполковник Эндрю Якоб с позывным "Бишоп", летать приходится больше, чем на домашнем аэродроме в штате Массачусетс, – по три-четыре раза в неделю. Летчики отрабатывали в ходе учений разные задачи, в том числе наземные ударов, несмотря на то, что F-15 создавался для воздушных боев.

Фото: flickr.com/my_public_domain_photosНо самым неожиданным для американских пилотов стало, что старые МиГ-21, которые остались на вооружении ВВС Румынии с советских времен, оказалось не так просто одолеть в учебных воздушных боях.

По словам командира эскадрильи рымынских ВВС Калина Халиа, в ходе упражнений летчики не используют радары и "бьются" по-старинке, в ближнем бою.

"Конечно, по сравнению с F-15 МиГ-21 не лучший вариант, он сильно проигрывает в маневренности и скорости тоже. Но он такой маленький, что американским летчикам просто трудно его захватить", – сказал Халиа.

Кроме ВВС Румынии МиГ-21 остался на вооружение Хорватии, которая также входит в НАТО.

Александр ИЛЬИН
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