Между Россией и Литвой разразился дипломатический скандал

Посольство РФ в Литве обвинило Вильнюс в "переиначивании итогов Второй мировой войны". Поводом стало решение литовских властей объявить нынешний год годом памяти Адольфаса Раманаускаса Ванагаса, одного из лидера "Лесных братьев", воевавших с Красной армией после войны. В следующем году исполняется 100 лет со дня его рождения.

Окончательно решение созрело, когда в Вильнюсе нашли останки казненного Ванагаса и решили торжественно перезахоронить этой осенью.

"Страна гордится тысячами мужчин и женщин, принимавших участие в антисоветском партизанском движении", и уважает Ванагаса, "символа этого движения", цитирует МИД Литвы РИА "Новости"

В ответ в посольстве РФ заявили, что Ванагас причастен "к гибели мирных граждан, женщин и детей, в том числе евреев, о чем убедительно говорят многочисленные свидетельства". А официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва возмущена решением властей Литвы объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования "Лесные братья".

После этого в МИД Литвы был вызван посол РФ в этой стране Александр Удальцов, где у него состоялась встреча с вице-министром иностранных дел Литвы Альбинасом Зананавичюсом. Вот тогда и было сделано заявление о переиначивании итогов Второй мировой войны.

В нем говорится, что идут непрекращающиеся попытки поставить знак равенства между бессмертным подвигом бойцов Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, и "советской оккупацией".

После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 г. за Прибалтику велась "дипломатическая война" между СССР и Германией. Для командования двух стран было очевидно, что эти государства, как и Польша, сыграют роль "буфера" в случае начала войны. Собственно, так и это и произошло.

Десятого октября 1939 г. между Москвой и Вильнюсом был подписан "Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой" сроком на 15 лет, который предусматривал ввод 20-тысячного контингента советских войск.

После этого СССР потребовал от Прибалтийских стран распустить политический союз "Балтийская Атланта", который, по мнению Москвы, имел антисоветскую направленность. Закончилось это тем, что летом 1940 г. Прибалтийские страны стали частью СССР. Забегая вперед, стоит отметить, что почва для Москвы в Прибалтике оказалась ненадежная. После начала войны прибалты в своем большинстве перешли на сторону немцев.

Так это сделал и Ванагас, который принимал участие в июньском восстании против СССР в 1941 г., когда Германия напала на Советский Союз. Активисты убивали русских, просоветски настроенных граждан и устраивали еврейские погромы.



Германия Литве автономию так и не предоставила, но Ванагаса, видимо, это устраивало. Затем, все время, когда литовцы жили под немецкой оккупацией, будущий партизан мирно работал учителем в семинарии Алитуса.

Но все изменилось, когда немецкие войска стала гнать из Прибалтики Красная армия. Почувствовав, что 1941 г. НКВД ему не простит, в начале 1945-го он примкнул к "Лесным братьям", где и получил свой позывной – Ваганас.

Будущий национальный герой литовцев стал одним из лидеров движения, даже получив звание бригадного генерала. После дерзких вылазок в конце 1940-х гг., уже в 1950-е гг., Альбинас превратился в беглеца, жившего по поддельным документам. В октябре 1956-го его предали и выдали советским спецслужбам, а в следующем году приговорили к смертной казни.