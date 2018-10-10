Советские подводники отомстили за К-129

Американская субмарина взорвалась возле Канарских островов

Тайна гибели американской подлодки "Скорпион" до сих пор вызывает споры. 21 мая 1968 года субмарина класса "Скипджэк" вышла из Норфолка с секретной миссией. Из открытых данных известно, что лодка должна была шпионить за группой советских кораблей вблизи Канарских островов.

Она состояла из подлодки класса "Эхо-II" (проект 659 по советской классификации), подводного спасательного судна, двух гидрографических кораблей, эсминца и танкера. По данным ВМС США, они выполняли акустические измерения субмарин и кораблей НАТО. Досконально изучить намерения русских и должна была подлодка "Скорпион". Но обратно 27 мая она так и не вернулась.

В этому времени в Норфолке уже знали, что лодка уничтожена, и весь экипаж погиб. Система подводного наблюдения SOSUS засекла в квадрате сильный хлопок, который мог означать только одно – гибель субмарины.

Позже с помощью глубоководных аппаратов нашли обломки "Скорпиона" в радиусе километра – настолько мощным был взрыв.

Многоцелевые подлодки "Скипджэк" тогда были одними из самых быстрых в мире. В отличие от лодок Второй мировой войны, субмарина уже обладала "каплевидным" корпусом, что положительно сказывалось на скорости. Под водой "Скипджэки" шли со скоростью 33 узла, из американских субмарине их рекорд побили только "Лос-Анджелес". Вместе с тем, как и все атомные субмарины 60-х, они не были такими надежными, как современные и периодически ломались.





На "Скорпионе" стоял атомный реактор Westinghouse S5W и огромные батареи. По одной из версий, в мусорном отсеке произошла утечка, и морская вода попала на 69-тонную батарею, которая взорвалась. Версия звучит достаточно правдоподобной, потому что на "Скорпионе" как раз ожидали ремонт в мусорном отсеке, так как ранее происходили утечки. Более того, согласно рассекреченным в 1998 году данным, на лодке должно было быть выполнено 109 ремонтных работ. У "Скорпиона" были проблемы с гидравликой, барахлили аварийные системы и клапаны. Лодка могла погрузиться только наполовину от своей заданной глубины.

По другой версии, "Скорпион" взорвала ее же собственная торпеда Мк-37. Многие предполагают, что аналогичным образом погибла российская лодка "Курск".

Мк-37 на начальном этапе обладает тихим ходом, специально для того, чтобы пуск не засек противник. И как предположила специально созданная комиссия по расследованию инцидента, она могла активизироваться в торпедном аппарате.

Рассматривали военные и другой вариант – взрыв водорода во время или сразу после зарядки батарей. Считается, что на затонувшей осенью 2017 года аргентинской подлодке "Сан-Хуан" взорвался именно водород. Военные выяснили, что в момент взрыва лодка находилась на глубине перископа.

Многие эксперты и историки, в том числе американский военный журналист Эд Оффли считают, что лодку уничтожили советские подводники в отместку за К-129, которую якобы потопили американцы в марте того же года. По мнению Оффли, правительства двух стран нарочно списали гибель лодок на аварии, чтобы не усугублять и так напряженную ситуацию.



Действительно, среди историков популярно мнение, что в 60-х годах Холодная война ненадолго переросла в "горячую", ведь именно в 1968 году затонули израильская "Дакар", французская "Минерве". До сих пор не выяснено, что с ними случилось на самом деле, и они вполне могли стать жертвами "большой игры", которая, к счастью, так и не переросла в Третью мировую войну.



