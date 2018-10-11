США признали превосходство МиГ-29 над F-15

После развала СССР Пентагон скупил истребители у Молдовы за бесценок

Американские пилоты, в распоряжении которых есть МиГ-29 или "Фуллкрэмы", как их называют в Штатах, признают, что они равны F-15 и F-16, в по некоторым показателям превосходят последние.

По их словам, советский истребитель более маневренный, а двигатели обладают большим коэффициентом тяги. Управляемый опытным профессионалом МиГ-29 – это грозный противник, с которым лучше не встречаться в небе.

Летчики ВВС США утверждают это даже сейчас, а можно представить, насколько опасным был истребители в начале 90-х, когда страны бывшего соцлагеря получили в наследство от СССР эти опасные машины.

Парк Молдовы насчитывал 34 МиГ-29, что для такой небольшой страны было внушительным количеством. Молдавская ССР долгое время оставалась для Москвы юго-западным форпостом, а власти новой России даже не подумали о том, как эти самолеты вернуть назад. Видимо, было не до того. И совершенно точно не до МиГ-29 было Кишиневу, который просто не мог позволить себе содержать истребители.

В итоге ситуацией воспользовались США. С одной стороны, Вашингтон не мог допустить, что самолеты перекупит Иран, у которого уже были МиГ-29. С другой, Пентагону было просто необходимо "выпотрошить" самолет, чтобы знать, чем и как вооружены российские ВВС. Разведка доложила, что 14 молдавских "МиГов" имеют модификацию МиГ-29С и способны нести ядерное оружие. И такой куш американцы упустить просто не имели права.

В 1997 году США на транспортниках С-17 доставили на базу Райт-Петтерсон в Огайо 21 МиГ-29. В том числе, все 14 МиГ-29С. За все это Молдова получила $40 млн в качестве гуманитарной помощи, несколько армейских грузовиков и экипировку. Для сравнения, сегодня один модернизированный F-16 стоит $34 млн. К слову, остальные 13 самолетов Кишинев продал Йемену и Эритрее. Скорее всего, американцы поставили условие при заключении контракта – не продавать истребители Ирану.



Советские МиГ-29 "исчезли" в лабораториях и на испытательных полигонах Пентагона, так называемых эксплуатационных объектах. Истребители начали тестировать в эскадрильях, а затем МиГ-29 стали играть роль противника в учебных воздушных боях.

В конце 90-х МиГ-29 были вооружены, в частности, ракетами Р-27 или АА-10 по классификации НАТО. На тот момент они были лучшими, пока США не приняли на вооружение AIM-9X в 2003 году.

Американцы быстро выяснили, что МиГ-29 первых модификаций – это отличная машина, но ей не хватает современной авионики, системы управления и навигационной системы. Как пишет The National Interest, летчикам чуть ли не приходилось раскрывать бумажную карту в кабине, чтобы выяснить, где они находятся. В XXI веке МиГ-29, как и F-15 нужна была модернизация.

В 1997 году три "двадцать девятых" из Восточной Европы заполучил Израиль, который также досконально изучил машину. МиГ-29 были на вооружении Ирака и Сирии, поэтому это была отличная возможность изучить истребители противника.



По данным NI, самолет восхитил израильских пилотов, которые до этого имели дело, в основном, с американскими F-15 и F-16. Машиной оказалось легко управлять. Кроме того, израильтяне отметили компьютеры, которые помогали летчику посадить самолет, если тот испытывал проблемы. На западных машинах такой системы не было.



