США признали превосходство МиГ-29 над F-15

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Американские пилоты, в распоряжении которых есть МиГ-29 или "Фуллкрэмы", как их называют в Штатах, признают, что они равны F-15 и F-16, в по некоторым показателям превосходят последние.
По их словам, советский истребитель более маневренный, а двигатели обладают большим коэффициентом тяги. Управляемый опытным профессионалом МиГ-29 – это грозный противник, с которым лучше не встречаться в небе.
Летчики ВВС США утверждают это даже сейчас, а можно представить, насколько опасным был истребители в начале 90-х, когда страны бывшего соцлагеря получили в наследство от СССР эти опасные машины.
Парк Молдовы насчитывал 34 МиГ-29, что для такой небольшой страны было внушительным количеством. Молдавская ССР долгое время оставалась для Москвы юго-западным форпостом, а власти новой России даже не подумали о том, как эти самолеты вернуть назад. Видимо, было не до того. И совершенно точно не до МиГ-29 было Кишиневу, который просто не мог позволить себе содержать истребители.
В итоге ситуацией воспользовались США. С одной стороны, Вашингтон не мог допустить, что самолеты перекупит Иран, у которого уже были МиГ-29. С другой, Пентагону было просто необходимо "выпотрошить" самолет, чтобы знать, чем и как вооружены российские ВВС. Разведка доложила, что 14 молдавских "МиГов" имеют модификацию МиГ-29С и способны нести ядерное оружие. И такой куш американцы упустить просто не имели права.
В 1997 году США на транспортниках С-17 доставили на базу Райт-Петтерсон в Огайо 21 МиГ-29. В том числе, все 14 МиГ-29С. За все это Молдова получила $40 млн в качестве гуманитарной помощи, несколько армейских грузовиков и экипировку. Для сравнения, сегодня один модернизированный F-16 стоит $34 млн. К слову, остальные 13 самолетов Кишинев продал Йемену и Эритрее. Скорее всего, американцы поставили условие при заключении контракта – не продавать истребители Ирану.
Советские МиГ-29 "исчезли" в лабораториях и на испытательных полигонах Пентагона, так называемых эксплуатационных объектах. Истребители начали тестировать в эскадрильях, а затем МиГ-29 стали играть роль противника в учебных воздушных боях.
В конце 90-х МиГ-29 были вооружены, в частности, ракетами Р-27 или АА-10 по классификации НАТО. На тот момент они были лучшими, пока США не приняли на вооружение AIM-9X в 2003 году.
Американцы быстро выяснили, что МиГ-29 первых модификаций – это отличная машина, но ей не хватает современной авионики, системы управления и навигационной системы. Как пишет The National Interest, летчикам чуть ли не приходилось раскрывать бумажную карту в кабине, чтобы выяснить, где они находятся. В XXI веке МиГ-29, как и F-15 нужна была модернизация.
В 1997 году три "двадцать девятых" из Восточной Европы заполучил Израиль, который также досконально изучил машину. МиГ-29 были на вооружении Ирака и Сирии, поэтому это была отличная возможность изучить истребители противника.
По данным NI, самолет восхитил израильских пилотов, которые до этого имели дело, в основном, с американскими F-15 и F-16. Машиной оказалось легко управлять. Кроме того, израильтяне отметили компьютеры, которые помогали летчику посадить самолет, если тот испытывал проблемы. На западных машинах такой системы не было.
Им крупно повезло, что остались живы
Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора